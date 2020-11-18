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İHA
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Havalar soğudu kasaplar sakatat talebine yetişemez oldu

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Havalar soğudu kasaplar sakatat talebine yetişemez oldu
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Siirt’te kış aylarının vazgeçilmez yemekleri arasında olan sakatat ürünlerine talep korona virüs nedeniyle arttı.

Sakatat ürünlerinin, korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten sakatatçı Lokman Kaya, kış aylarının gelmesiyle satışlarında artış yaşandığını söyledi.

Lokanta usulü işkembe çorbası tarifi
Lokanta usulü işkembe çorbası tarifi

Kaya, "Soğuk havaların başlaması ile birlikte sakatat ürünlerine rağbet arttı. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama yine yetiştiremiyoruz. Bağışıklık sistemine sakatat ürünleri iyi geldiği için vatandaşlarımız çok talep ediyor. Kelle paça, işkembe, mumbara rağbet var. Çevre illerden de sipariş alıyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.

Mumbar dolması tarifi
Mumbar dolması tarifi

Soğuk havalarda sakatat ürünlerini tükettiklerini dile getiren Hasan Akgül adlı müşteri, ürünü bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi olması sebebiyle tükettiklerini söyledi. Akgül, "Havalar soğudu. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi nedeni ile sakatat almaya geldik. Haftada iki defa alıyoruz. Herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kelle paça çorbası tarifi
Kelle paça çorbası tarifi
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