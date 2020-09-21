MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüHatay’ın tescilli lezzetleri 'kağıt kebabı' ve 'künefe'ye ilgi büyük
GeriYemek Kültürü Hatay’ın tescilli lezzetleri 'kağıt kebabı' ve 'künefe'ye ilgi büyük
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 09:57 | Son Güncelleme:

Hatay’ın tescilli lezzetleri 'kağıt kebabı' ve 'künefe'ye ilgi büyük

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatay’ın tescilli lezzetleri 'kağıt kebabı' ve 'künefe'ye ilgi büyük
Abone Olgoogle-news

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ile dikkat çekiyor.

Kentteki kasap ve tatlıcılar, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından daha önce coğrafi işareti alınan künefenin ardından, geçen günlerde kağıt kebabının da tescil edilmesiyle, yerli ve yabancı turistlerin bu lezzetlere daha da ilgi duyduğu bildirdi.

UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay mutfağı, birbirinden lezzetli yemekleri ile damak çatlatıyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından daha önce coğrafi işareti alınan künefenin ardından, geçen günlerde tescil edilen kağıt kebabı, yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yiyecekler arasında yerini alıyor.

Hatay’ın tescilli lezzetleri kağıt kebabı ve künefeye ilgi büyük


Tescilin ardından talep daha da arttı

Tarihi uzun çarşı esnafından kasap Sedat Kutnu, kağıt kebabı lezzetine var olan talebin, tescilin ardından daha da arttığını söyledi. Pandemi sürecinde kurallara hassasiyetle uyduklarını, tek kullanımlık çatal ve bardak kullandıklarını kaydeden Kutnu, sosyal mesafe kurallarına uygun oturma planı hazırladıklarını belirtti. Kağıt kebabın en büyük özelliğinin yağlı kağıt üzerine serilip taş fırında pişirilmesi olduğunu dile getiren Kutnu, "Kağıt kebabımız, kaburga eti ile beraber maydanoz, taze biber, sarımsak, karabiber ve tuz harcıyla yoğrularak hazırlanıyor” dedi.

Hatay’ın tescilli lezzetleri kağıt kebabı ve künefeye ilgi büyük


Yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor

Künefe ustası Ahmet Sevinç de kentin yöresel lezzeti olan künefeye rağbetin fazla olduğunu belirterek, "Antakya’mızla anılan künefenin, coğrafi işaretinin alınmış olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Tescil, tabi ki satışlarımızı da arttırdı. Yerli ve yabancı turistler ayrı bir ilgi göstermeye başladı. Künefemiz, tel kadayıfının yanı sıra yöreye ait tereyağı ve günlük mayalı tuzsuz peynir ile hazırlanarak bakır tepsilerde pişirilip, üzerine şerbet dökülerek servis ediliyor” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi