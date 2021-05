Hatay yemekleri - Hatay'da ne yenir ve neyi meşhur? Hatay mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi  

Hatay denince akla gelen çok sayıda yemek vardır. Bu yemekler nefis tadı ve görünüşleri ile favori yemek listeleri arasına girmeyi başarmıştır. Hatay'a yolu düşenler bu nefis yemeklerin tadına bakmadan geri dönmemelidir.

Meşhur Hatay Yemekleri - Hatay Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

- Şişperek Çorbası

- Hatay Usulü Babagannuş

- Kağıt Kebabı

- Humus

- Ispanaklı Börek

- Zahter Salatası

- Hatay Usulü Döner

- Biberli Ekmek

- Kömbe

- Künefe

Şişperek Çorbası

Farklı bir isme sahip olan Şişperek çorbası ilgi çeken bir çorba türüdür. Hatay taraflarında meşhur olan bu çorba yoğurt ve pirinçten oluşmaktadır. Ayrıca kıyma, soğan ve baharatlar çorbanın içerisine koyulmaktadır. Bu malzemeler ile nefis bir çorba içeceğinize emin olabilirsiniz.

Hatay Usulü Babagannuş

Babagannuş yemeğinin ana maddesi patlıcandır. Közlenen patlıcan, kabukları soyulduktan sonra güzelce doğranır ve içerisine domates, soğan, maydanoz ve baharatlar eklenir. Ortaya ise lezzetli bir yemek çıkmaktadır.

Kağıt Kebabı

Et seven kişiler için en doyurucu Hatay yemeklerinin en başında kağıt kebabı gelir. Elde kıyılan et, kıyma halini aldıktan sonra salça, soğan ve baharatlar ile harmanlanıyor. Kağıt gibi açılan bu harç biber, domates ve soğan eşliğinde fırına atılıyor. Sonuç olarak mükemmel bir yemeğin ortaya çıkmasına şahit oluyorsunuz.

Hatay'a gidenleri aç bırakmayan ve lezzetli bir yemek yemelerini sağlayan kağıt kebabı tadılması gereken bir yemek olarak aklınızda olsun.

Humus

Humus yemeği özelikle Hatay, Adana ve Mersin taraflarında sıklıkla yapılmaktadır. Hatay'da yapılan humus yemeği oldukça lezzetlidir. Humus yemeğine bazı yörelerde Humsi adı da verilmiştir. Hatay'da denenmesi gereken yemeklerin ilk sıralarında gelen humus için nohut kullanılmaktadır. Haşlanmış olan nohudun püre haline geldikten sonra içerisine giren malzemeler ile oldukça lezzetli bir tadı olmaktadır.

Humus yemeğini yapmak için haşlanmış nohut, tahin, zeytinyağı ve çeşitli baharatlar kullanılmaktadır. Humusu sade şekilde tüketebileceğiniz gibi pastırmalı veya tereyağlı olarak da tüketebilirsiniz.

Ispanaklı Börek

Normal börek gibi görünen ıspanaklı börek Hatay'a oldukça farklı yapılmaktadır. Evde hazırlanan ıspanak içinin taş fırınlara götürülerek pişirildiği bu börek çeşidi oldukça nefistir. Ispanak haşlanıp doğrandıktan sonra soğan ve baharatlar ile karıştırılıyor. Özelikle kimyonun kullanıldığı bu iç harç götürülen fırınlarda üçgen hale getirilen hamurun içerisine alındıktan sonra pişirilir. Hatay'da sabah, öğle ve akşam fark etmeden tüketilebilen harika bir börektir.

Zahter Salatası

Kekik baharatı Hatay'da zahter ismi ile kullanılmaktadır. Domates, maydanoz, soğan ve zeytinyağı iyice harmanlandıktan sonra içerisine zahter, tuz ve pul biber eklenir. Nefis ve doyurucu bir salata olan zahter salatası Hatay'da yaygın olarak tüketilir.

Hatay Usulü Döner

Herkesin duyduğu ve sevdiği yemeklerden birisi olan Hatay usulü döner genellikle İskenderun döner olarak bilinmektedir. Döneri lezzetli kılan ise harika Hatay sosu ve sarıldığı lavaştır. Tadı nefis olan bu döneri çoğu şehirde görmeniz mümkündür. Ancak, Hatay'da yapılan dönerin tadı başka hiçbir yerde yoktur.

Biberli Ekmek

Biberli ekmek, Akdeniz bölgesinde sıkça tüketilen bir yemektir. Hatay ve ilçelerinde yaygın olarak yapılan bir börek çeşididir. Biberli ekmek olarak adlandırılan bu yemeği yapmak için önceden kurutulmuş olan kırmızı salçalık biber kullanılmaktadır.

Kurutulan biberler haşlanarak küçük küçük doğranır. Ardından soğan ve baharatlar eklenerek iç harç hazır hale getirilir. Odun ateşini kullanan fırınlara götürülen bu iç harç kesilen hamurlara koyularak pişirilir. Ayrıca evdeki fırınlarda da biberli ekmek pişiren kişiler vardır. Çayın yanına oldukça yakışan lezzetli bir yemektir.

Kömbe

Kurabiyeye benzeyen kömbenin sade, cevizli ve hurmalı başta olmak üzere farklı çeşitleri vardır. Özel günlerde daha sık yapılan kömbeyi Hatay'da yeme şansınız vardır.

Künefe

İsmini duyunca bile ağızları sulandıran ve iştah açan künefe Hatay'a ait olan enfes bir tatlıdır. Farklı çeşitleri bulunan künefe yapılırken mis gibi kokmaktadır. Bu yüzden künefeyi yemek için bekleyen kişi son derece sabırsızlanır. Künefe her şehirde yapılan bir tatlı olsa da Hatay'da yapılanın tadına mutlaka bakmalısınız.