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Haber Giriş: 05.02.2020 - 06:50,Son Güncelleme:/

Hatay mutfağından özel bir tat: Tuzlu yoğurt çorbası

Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
Hatay mutfağından özel bir tat: Tuzlu yoğurt çorbası

Odun ateşinde saatlerce kaynatılarak elde edilen tuzlu yoğurt, kahvaltı sofralarına ve pek çok yemeğe lezzet katması dolayısıyla Hatay yöresinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. İşte, menünüzde yer verebileceğiniz enfes lezzet tuzlu yoğurt çorbasının tarifi…

Malzemeler:
5-6 çorba kaşığı tuzlu yoğurt
6 bardak un
1 fincan pirinç
2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

Pirinç ayıklanıp yıkandıktan sonra açılıncaya kadar suda kaynatılır.

Tuzlu yoğurt, kaynayan suyun içine ilave edilir ve eriyene kadar iyice karıştırılır.

15-20 dakika kaynatılıp üstüne yağda hafifçe ısıtılan naneli yağ dökülür ve servis edilir.

Not: Tuzlu yoğurt Hatay’a özgü olup kahvaltıdan çorbaya kadar birçok alanda kullanılan, hazırlanışı emek isteyen lezzetli ve değişik bir tattır. Genellikle keçi sütünden yapılan tuzlu yoğurt, bahar aylarında odun ateşinde tahta kaşıklarla karıştırılıp kaynatılarak elde edilir.

Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen

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Belgin Ekmen Yenilmez
Belgin Ekmen Yenilmez
belginyenilmez61@gmail.com
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