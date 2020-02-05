Hatay mutfağından özel bir tat: Tuzlu yoğurt çorbası

Malzemeler:

5-6 çorba kaşığı tuzlu yoğurt

6 bardak un

1 fincan pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

Pirinç ayıklanıp yıkandıktan sonra açılıncaya kadar suda kaynatılır.

Tuzlu yoğurt, kaynayan suyun içine ilave edilir ve eriyene kadar iyice karıştırılır.

15-20 dakika kaynatılıp üstüne yağda hafifçe ısıtılan naneli yağ dökülür ve servis edilir.



Not: Tuzlu yoğurt Hatay’a özgü olup kahvaltıdan çorbaya kadar birçok alanda kullanılan, hazırlanışı emek isteyen lezzetli ve değişik bir tattır. Genellikle keçi sütünden yapılan tuzlu yoğurt, bahar aylarında odun ateşinde tahta kaşıklarla karıştırılıp kaynatılarak elde edilir.

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