Hatay mutfağından bir başyapıt: Kaytaz böreği

İşte sofralarınıza konuk edeceğiniz bu muhteşem lezzetin tarifi:

Kaytaz böreği hamuru için malzemeler

Yapımı çok kolay ve çok lezzetli olan kaytaz böreğinin hamuru için;

6 su bardağı un

1 paket instant maya (kuru maya)

1,5 tatlı kaşığı tuz

Ilık su (kıvama gelene kadar ekleyebilirsiniz)

Kaytaz böreği hamurunun yapılışı

Kaytaz böreği hamuru için öncelikle bir kaba un, maya ve tuzu eklenir.

Tüm malzemelerin üzerine ılık su azar azar dökülerek yoğrulmaya başlanır.

Hamurun kıvamının hafif ele yapışan, kulak memesinden az yumuşak bir kıvamda olması gerekir.

10-15 dakika boyunca iyice yoğrulan hamurun üzeri, bir tepsi ya da streç film aracılığıyla kapatılır.

Eğer çevrenizde ekmek fırını bulunuyorsa, oradan alacağınız mayalı hamur ile de kaytaz böreğinizi yapabilirsiniz.

Kaytaz böreğinin iç harcı için malzemeler

400 gram az yağlı ya da yağsız kıyma

1 büyük boy kuru soğan

1 demet maydanoz

1 çay kaşığı dolusu karabiber

1 yemek kaşığı dolusu domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

125 gram margarin

1,5 tatlı kaşığı tuz

Acı olmasını isteyenler için;

1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası



Kaytaz böreğinin iç harcının hazırlanışı



Büyük boy soğan ve maydanoz ince ince kıyılır. Kıymanın da içinde bulunduğu diğer tüm malzemeler katılıp iyice harmanlanır.

Bir taraftan 125 gram margarin eritilip, 1 çay bardağı sıvı yağ ile karıştırılır.

Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır.

Koparılan hamur parçaları, eller yağa batırılıp hamuru iyice açtıktan sonra oval olan kısımları köşeden köşeye olacak şekilde içe doğru katlanıp kare hale getirilir. (Çamaşır katlar gibi katlamak doğru bir örnek olabilir 😊)

Kare haline gelen hamurlar, yağlanmış tepsiye dizilir.

Dizilen hamurların üzerine ceviz büyüklüğünde hazırlanan iç harcı koyulur. (Tercihen daha az veya çok koyulması da mümkündür.)

Son olarak kalan yağa el batırılıp bütün hamurların kaytaz böreklerinin üzerine sürülür.

170-180 derecede alt-üst ayarı açık soğuk fırına sürülür. Altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirilir.

Afiyet olsun.

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