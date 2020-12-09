Hasta olduğunuzda tüketebileceğiniz 7 faydalı besin

Tavuk çorbası



Hasta olduğumuzda ilk aklımıza gelenlerden biri olan tavuk çorbası, solunum yolu semptomlarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda besleyici bir özellik taşıyan bu şifalı çorba, tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilecek harika bir nemlendiricidir.



Sarımsak



Sarımsak, halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinir. Araştırmalar da bunu destekler şekilde günde bir diş sarımsağın bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Özellikle çiğ tüketildiğinde soğuk algınlığını önlemede oldukça etkili olan sarımsak, çeşitli baharatlarla birleştiğinde hemen her yemeği faydalı hale getiriyor.

Muz



Sindirimi kolaylaştıran bir meyve olan muz, hastalandığımızda da tüketebileceğimiz faydalı bir besin. Çünkü muz, potasyum açısından oldukça zengin ve hastalıklarla mücadele etmede harika bir takviye olabilir.



Bal



Bal zaten başlı başına mucizevi bir besin diyebiliriz. Özellikle çocuklar için en az öksürük şurubu kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bal, limon, zencefil ve karabiber ile karıştırıldığında ise soğuk algınlığına karşı adeta koruyucu bir kalkan oluşturuyor.



Zencefil

Zencefil de en yaygın faydalı besinler arasında yer alıyor. Sadece mide bulantısını ve diğer mide problemlerini hafifletmekle kalmıyor, aynı zamanda bazı solunum yolu hastalıklarında da yatıştırıcı bir etkisi bulunuyor. En bilinen şekliyle bitki çaylarında kullanılsa da çorbalar için de iyi bir alternatif olabilir.

Zerdeçal

Zerdeçalın anti-enflamatuar gücü, ona süper bir gıda olma özelliği katmaya yetiyor. Zencefille birlikte kullanıldığında ise soğuk algınlıklarındaki etkisi bir kat daha artıyor.

Dondurma

Dondurma genellikle hastalığa yol açacağı düşünüldüğü kış aylarında tercih edilmez. Ancak dondurmadaki soğukluk aynı zamanda boğaz ağrılarını yatıştırmaya yardımcı oluyor.