Haşlanmış yumurta yaparken kaçınılması gereken hatalar

Yanlış tencere kullanmak

Küçük boy bir tencereye çok fazla yumurta koymaya çalışmayın. Bunu yaptığınızda, yumurtalar sadece eşit olmayan şekilde pişmekle kalmaz, aynı zamanda yumurtaların çatlama riski de artar.

Bu durumla karşılaşmamak için pişirdiğiniz yumurta sayısına uygun büyüklükte bir tencere kullanın. Yumurtalar tek bir tabaka halinde oturmalı ve hareket edebilecek kadar alana sahip olmalıdır.



Kaynar suyla başlamayın

Diğer bir hata; pişmemiş yumurtaları kaynar suya atmaktır. Yumurta haşlamaya her zaman soğuk suyla başlanmalı. Suyu ve yumurtaları aynı ısıda bir araya getirmek, eşit pişirmeye yardımcı olur ve çatlamayı önler.

Çok taze yumurtaların kullanılması

Haşlanmış yumurtaların soyulması, özellikle çok taze yumurta kullanıldığında zor olabilir. Yumurtalar bekledikçe soyulmalarını kolaylaştıran iki etken vardır. Önce kabuktaki küçük gözeneklerden nem kaybederler ve yumurtanın ucundaki hava boşluğu büyür. Ayrıca, beyazların pH seviyesi zamanla artar ve bu da onların kabuğa daha az yapışmasını sağlar.

Daha kolay soyulan haşlanmış yumurtalar için daha eski yumurtaları kullanın. Yumurtalarınızı haşlamadan bir veya iki hafta önce alın ve buzdolabında bekletin.



Aşırı pişirmek

Hiç haşlanmış bir yumurtayı soyduğunuzda, yumurta sarısının gri-yeşil bir tonda olduğunu fark ettiniz mi? Ya da biraz kükürt benzeri bir koku? Peki kuru, ufalanmış yumurta sarısı? Bunların hepsi, aşırı haşlanmış yumurtanın sonucudur.



Tüm bunların yaşanmaması için, yumurtaları bir tencereye koyun, üzerlerini soğuk suyla kaplayın ve kaynatın. Ardından tavayı ocaktan alın, üzerini kapatın ve kayısı kıvamındaki haşlanmış yumurtalar için 10 dakika veya çok sert yumurtalar için 15 dakikaya kadar bekletin.



Soğuk suda bekletmemek

Teorik olarak, yumurtalar kaynadıktan sonra tavadaki suyu boşalttığınızda yumurtaların pişmesi bitmiş gibi görünür, ama gerçekte durum böyle değil. Yumurtalar sudan çıkarıldıktan sonra bile hala sıcaklığını korur. Pişirme işleminden sonra ısı, yumurtaları pişirmeye devam edecek ve aşırı pişme riskine yol açacaktır.



Isıyı engellemek için yumurtaları soğuk suda bekletmek, yumurta zarının kabuktan ayrılmasına yardımcı olarak soyulmasını kolaylaştırır. Tamamen soğuyana kadar suda bekletmeye devam edin.