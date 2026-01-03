search__icondelete
Haşlanmış yumurta nasıl yapılır? Kusursuz bir haşlanmış yumurta yapmak için hazırlıktan soymaya püf noktaları

Haşlanmış yumurta yapmak kağıt üzerinde basit görünse de sarısının renginden kabuğunun kolay soyulmasına kadar dikkat edilmesi gereken birkaç kritik nokta var. İşte adım adım kusursuz haşlanmış yumurta rehberi...

HAZIRLIK VE PİŞİRME

Oda Sıcaklığı: Yumurtaları haşlamadan 15-20 dakika önce buzdolabından çıkarmak, ani ısı değişimi nedeniyle çatlamalarını önler.

Yerleştirme: Yumurtaları küçük bir tencereye veya cezveye tek sıra halinde dizin. Üzerlerini yaklaşık 2-3 parmak geçecek kadar su ekleyin.

Kaynama Başlangıcı: Suyu orta ateşte kaynamaya bırakın. Su fokurdamaya başladığı an ocağın altını biraz kısın ve süreyi tam o andan itibaren tutmaya başlayın.

KIVAMINA GÖRE HAŞLAMA SÜRELERİ

Orta boy yumurta için su kaynamaya başladıktan sonraki süreler:

Rafadan: 3-4 dakika - Beyazı tam pişmemiş, sarısı tamamen akışkan.

Kayısı: 5-6 dakika - Beyazı tamamen pişmiş, sarısı jöle gibi parlak ve akışkanlığını yitirmemiş.

Tam Pişmiş/Katı: 9-10 dakika - Hem beyazı hem sarısı tamamen katılaşmış.

Çok Katı: 12 Dakika - Tamamen sertleşmiş sarı. (Salatalar için ideal)

Not: 12 dakikayı geçmemeye özen gösterin. Daha uzun süre pişerse yumurta sarısının etrafında gri-yeşil bir halka oluşur ve tadı ağırlaşır.

PÜF NOKTALARI VE HİLELER

Kolay Soyulması İçin

Şoklama: Pişme süresi biter bitmez yumurtaları tencereden alıp buzlu veya çok soğuk suyun içine atın. Bu "şok" etkisi, yumurtanın kabuktan ayrılmasını sağlar.

Karbonat veya Sirke: Haşlama suyuna bir çay kaşığı karbonat veya bir miktar sirke eklemek kabukların daha rahat soyulmasına yardımcı olur.

Çatlamayı Önlemek İçin

Suyun içine bir tutam tuz atın. Tuz, kabukta oluşabilecek küçük çatlakların hemen kapanmasını sağlar.

Yumurtanın geniş tarafına toplu iğneyle çok küçük bir delik açmak iç basıncı dengeler.

Tazelik Testi: Eğer yumurta suyun dibinde yatay duruyorsa tazedir. Dik duruyorsa bayatlamaya başlamıştır, suyun yüzeyine çıkıyorsa kesinlikle tüketmeyin.

Haşlanmış yumurta nasıl yapılır? Kusursuz bir haşlanmış yumurta yapmak için hazırlıktan soymaya püf noktaları

