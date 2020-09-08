Haşlanmış yumurta en kolay nasıl soyulur? Farklı yöntemleri sizin için araştırdık

İnternette haşlanmış yumurtayı daha kolay soymanızı sağlayacak çok çeşitli ipuçları bulunuyor. Peki bunların hepsi aynı ölçüde etkili mi?

Gelin bu yöntemleri tek tek inceleyelim, hangisini kullanacağınıza siz karar verin...

KAŞIKLA YUMURTA SOYMA

Bir dönem hızla yayılan "Yumurtayı 10 Saniyeden Kısa Sürede Nasıl Soyarsınız" başlıklı YouTube videosunu siz de görmüşsünüzdür. Yumurtanın sivri olmayan ucunu kırıp açılan boşluktan kabukla beyaz arasına bir kaşık soktuğunuz bu yöntemle 10 saniyede olmasa da 20-25 saniyede yumurta soymanız mümkün. Ancak kaşığı araya soktuğunuzda yumurtanın beyazı zedelenebilir ya da kopabilir. Bu da özellikle şık sunum gerektiren durumlarda canınızı sıkabilir.

ÜFLEYEREK YUMURTA SOYMA

Bu da yine YouTube'un favori tekniklerinden. Bir üstteki metotta olduğu gibi yumurtanın sivri olmayan ucunu soyduktan sonra sivri ucu da biraz soyuyor ardından yumurtayı avucunuza alıp ağzınıza yaklaştırarak gücünüzün yettiğince üflüyorsunuz.

Bunca üflemenin sonunda yumurta kabuğundan kurtulup çıkıyor. Özellikle çocuklu sofralar için oldukça eğlenceli bir metot olmakla birlikte yumurtayı kabuğundan ayırabilmek için epey yoğun bir üfleme mesaisi gerekiyor. Bu da özellikle çok sayıda yumurta soyacaksanız pek verimli bir durum değil. Tabii bir de başkalarının yiyeceği yumurtaya üflediğinizde ortaya çıkabilecek sağlık risklerini düşünürsek, bu yöntemi kendi kendinizeyken yapmanızda fayda var.

SOĞUK SUDA BEKLETME

Bu metot için haşlayıp oda sıcaklığına gelmesini beklediğiniz yumurtaları bir kase suyun içinde en az 1 saat mümkünse 3-4 gün buzdolabında tutmanız gerekiyor. Gerçekten yumurta kabuğundan çok kolay ayrılıyor ancak birincisi beklemeyi göze almalı, ikincisi de soğuk yumurta yemeye razı olmalısınız. Ancak örneğin yumurta dolması için soğuk servis edilecek ya da sonradan yeniden pişecek çok sayıda haşlanmış yumurta soymanız gerekiyorsa bu metottan şaşmayın.

YUVARLAMA

Yumurtayı masaya ya da tezgaha vurup çatlattıktan sonra elinizle üzerine hafifçe bastırarak yuvarlıyorsunuz. Kabuğun yüzeyinde ufak çatlaklar yaratan bu işlemin sonunda, yumurta kabuğundan kolayca ayrılıyor. Hatta yumurtanın zarı da kabuklarla birlikte soyulduğundan birkaç saniye içinde tertemiz bir yumurtaya kavuşabiliyorsunuz. Üstelik bekleme, soğuma gibi sorunlar da yaşanmıyor.

SUYUN ALTINDA SOYMA

Bunun metot için derin bir kaseye çeşmeden su doldurmanız yeterli. Yumurtayı elinize alıp suyun altına sokun ve kasenin dibine ya da kenarına vurarak kabuğu çatlatın. Kabuğun ve zarın altına giren su, soyma işini sizin yerinize yapıyor. Bunu akan suyla da aynı şekilde yapabilirsiniz ancak suyu akıtıp israf etmektense bir kaseye doldurup kullanmak çok daha iyi.