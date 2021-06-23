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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 23.06.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Hasıda tarifi: Hasıda tatlısı nasıl yapılır?

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Hasıda tarifi: Hasıda tatlısı nasıl yapılır?

Hasıda, Ağrı mutfağına ait bir tatlı. Un, su ve yağ ile hazırlanan hasıda tatlısı, üzerine ceviz eklenerek de servis edilebilir. Ayrıca yapılışı çok kolay. Peki hasıda tatlısı nasıl yapılır? İşte hasıda tarifi ve malzemeleri...

Hasıda tatlısı, hafif ve yumuşak bir tatlı. Tereyağıyla hazırlandığı için tadı da ayrı bir güzel. Sofranızda farklı bir lezzete yer vermek isterseniz, hasıda tatlısını deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

MALZEMELER:

1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
5 su bardağı su
2 yemek kaşığı tereyağı
Sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Suyu ve şekeri ocağa alın ve orta ateşte kaynatın.

Kaynamaya başlayınca ocağı kısarak kıvama gelene kadar 20-30 dakika kadar kaynatın.

Şerbet kaynadıktan içine az miktarda un ilave edip çırpın.

Daha sonra tavaya sıvı yağı ve tereyağını alın. Üzerine hazırlanan şerbetle unu ilave edip karıştırın.

5-10 dakika ateşte pişirin.

Afiyet olsun...

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