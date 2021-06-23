Hasıda tarifi: Hasıda tatlısı nasıl yapılır?

Hasıda tatlısı, hafif ve yumuşak bir tatlı. Tereyağıyla hazırlandığı için tadı da ayrı bir güzel. Sofranızda farklı bir lezzete yer vermek isterseniz, hasıda tatlısını deneyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...



MALZEMELER:

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

5 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

Sıvı yağ





NASIL YAPILIR?



Suyu ve şekeri ocağa alın ve orta ateşte kaynatın.



Kaynamaya başlayınca ocağı kısarak kıvama gelene kadar 20-30 dakika kadar kaynatın.



Şerbet kaynadıktan içine az miktarda un ilave edip çırpın.



Daha sonra tavaya sıvı yağı ve tereyağını alın. Üzerine hazırlanan şerbetle unu ilave edip karıştırın.



5-10 dakika ateşte pişirin.



Afiyet olsun...