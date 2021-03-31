Haşhaş tatlısı nasıl yapılır? İşte, haşhaş tatlısı tarifi

Akşam yemekleri ve çay saatlerinde sohbetlerinize eşlik edecek muhteşem bir tarifimiz var: Haşhaş tatlısı! Haşhaş tatlısı yapımı son derece kolay ve yemesi de oldukça zevkli bir şerbetli tatlı türü. Merak edenlere, yapımı kolay haşhaş tatlısı tarifini veriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

Haşhaş Tatlısı Malzemeleri:

3 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yarım su bardağı haşhaş

Şerbeti için;

1 su bardağı şeker

1,5 su bardağı su

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Haşhaş Tatlısı Yapılışı

Şekeri ve yumurtaları güzelce çırpın.

İçine sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırın.

Un, irmik ve haşhaşı da ilave edin ve karıştırmayı sürdürün.

Son olarak vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Fırın kabını yağlayıp hamuru kalıba aktarın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tatlıyı fırına verin.

Kek gibi pişirip içini kontrol ettiğiniz tatlıyı fırından alıp soğumaya bırakın.

Bu esnada tatlının şerbetini hazırlayın.

Şeker ve suyu tencerede karıştırıp eritin.

Şerbet kaynadığında ocaktan alıp soğuyan kekin üzerine gezdirin.

Tatlı şerbeti çekerken toz krem şantiyi 1 su bardağı sütle karıştırıp krema haline getirin.

Tatlının üzerine krem şantiyi yayıp tatlıyı buzdolabında bir süre dinlendirin.

Son olarak üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.