Hasanpaşa köftesi tarifi: Hasanpaşa köftesi nasıl yapılır?

Hasanpaşa köftesi, Osmanlı'dan günümüza uzanan nefis bir lezzet. Dilerseniz garnitür ile de servis edebilirsiniz. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay. Siz de denemek isterseniz, Hasanpaşa köftesi malzemeleri ve yapılışı hemen aşağıda... Çok beğeneceksiniz.

MALZEMELER:

500 gram kıyma

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

3 dilim bayat ekmek

Tuz

Karabiber

Kimyon

Püresi için:

2 adet patates

2 yemek kaşığı süt

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

10 gram tereyağı

Tuz

Sosu için:

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı domates salçası

NASIL YAPILIR?

İlk olarak yemeğinizin püresi için patatesleri haşlayıp soyun. Daha sonra haşlanan patatesleri ezin ve üzerine tereyağı, süt, kaşar peyniri ve tuzu ilave edin. Püreyi pürüzsüz bir kıvama gelene kadar ezin ve sıkma torbasına doldurun.

Diğer taraftan da köftenizi hazırlayın. Bunun için ekmekleri ıslatın ve ufalayın. Soğanı da rendeleyip suyunu sıkın. Köfte malzemeleri bir kaseye alıp güzelce yoğurun. Köfteniz hazır olunca ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve ortalarına parmağınızla bastırın. Çanak şekline gelen köfteleri yağlanmış fırın tepsisine alın. Fırını 160 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra köfteleri fırına verin ve yarım saat kadar kızartın. Köfteleriniz kızarınca fırından alıp ortalarını patates püresiyle doldurun. Üzerine hazırladığınız salçalı suyu gezdirip köfteleri yeniden fırına verin. Fırında 10 dakika daha kaldıktan sonra sıcak olarak servis edin.