Hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır? Hanım göbeği tatlısı tarifi

Hanım göbeği tatlısının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Sevilen tatlılar arasında yer alan hanım göbeği, şerbetli bir tatlıdır. İçerisinde un, pudra şekeri, karbonat gibi ürünler bulunuyor.

HANIM GÖBEĞİ TATLISI NASIL YAPILIR?

500 gr un

4 yumurta

1 fincan sıvıyağ

1,5 fincan pudra şekeri

1 tatlı kaşığı karbonat

Fiske kadar tuz

Şerbeti:

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 su bardağı sıvıyağ

Limon

HANIM GÖBEĞİ TATLISININ YAPILIŞI

Bir kaba yumurtalar kırılır. Sıvıyağ, pudra şekeri, tuz ilave edilip mikserle çırpılır. 5-10 dakika çırptıktan sonra un ve limon suyunun içine konmuş karbonat ilave edilir.

Su ilave edilip yoğrulur. Hamur uzun müddet yoğrulduktan sonra yumurta büyüklüğünde parçalara bölünür. Hamurlar elle yuvarlanıp parmakla ortasına bastırılıp çukurlaştırılır. Bu hamurlar yağlanmış fırın tepsisine dizilir. Tavada sıvıyağ kızdırılıp kızgın bir vaziyette hamurların üzerine gezdirilir. Kızgın firma verilip pişirilir. Fırından çıkınca sıcak sıcak ılık şerbete atılır. Şerbeti çekince servis tabağına alınır.

Şerbeti:

4 su bardağı şeker ile 2 su bardağı su kaynatılıp koyu bir şerbet yapılır.