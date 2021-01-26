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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 26.01.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

Hangi peynir nasıl saklanmalı? İşte pratik öneriler…

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Hangi peynir nasıl saklanmalı? İşte pratik öneriler…
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Peynir tabakları, kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmezleridir. Ancak çok çeşit olsun isterken hepsini bir anda tüketemediğimizde zamanla küflendiklerini fark ederiz. TeVe2 ekranlarında yayınlanan ‘Derya Baykal’la Gülümse’ programının konukları Berrin Bal Onur ve Neşe Biber Aksoy, peynirlerin nasıl saklanması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi.

Beyaz peynirleri tüketeceğiniz kadar alın

Beyaz peynir tüketileceği kadar alınmalı. Çünkü buzdolapları peynirleri güvenli bir şekilde saklamak için yeterli nem oranına sahip değil. Bu nedenle ihtiyacınız olandan fazlasını alırsanız çok hızlı kuruyabilirler. Saklamak içinse streç filmle hava almayacak şekilde sarılmalılar. Ayrıca streç filmlerin de sık sık değiştirilmesi gerekir.

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Nemli bez ve şekerle daha uzun süre taze kalırlar

Daha da güzeli, hava almayan bir saklama kabında saklanmasıdır. Yağlı kağıt ya da streç filmle sardığınız peynirinizi saklama kabına yerleştirin. Üzerine hafif nemli bir bez örtün ve onun üzerine bir miktar şeker serpiştirin. Şekerin erimesi bezdeki nemin de bittiğini gösterir. Bu durumda aynı işlemi bir kez daha tekrarlayabilirsiniz. Çünkü beyaz peynirler fazla bekledikçe neme ihtiyaç duyarlar. Bu durumda nemlerini kaybetmemelerini sağlamamız gerekir.

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Kaşar peynirleri vakumlanmalı

Kaşar peynirlerinin hava almaması gerekiyor. Bu nedenle çok iyi sarılmasını öneriyoruz. Kaşar peynirler için en etkilisi vakumlama yöntemidir. Eğer imkanınız varsa kaşar peynirini küçük kalıplar halinde vakumlatarak gerektiği kadar tüketebilirsiniz.

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