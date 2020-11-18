Hangi konserveyi almalı, hangisinden uzak durmalı?

Mısır



Mısır, mutfakta geçen zamanınızda büyük ölçüde tasarruf sağlayabilir. Salatalarda, pizzalarda, mezelerde ve daha birçok şeyde… Pişirme ve hazırlama süresinde size yardımcı olan bu konserve yiyecek, aynı zamanda yüksek antioksidan seviyesini uzun süre korur ve taze kalır.



Balkabağı



Pasta kreması olarak kullanabileceğiniz balkabağıyla elde ettiğiniz kremsi kıvam gibisi yoktur. Temizlemesi ve pişirmesi zaman kaybettiren başka bir yiyecek olan bu sağlıklı ve lezzetli gıdanın konservesi size mutfakta kolaylık sağlar.



Fasulye



Pek çoğumuz fasulyeleri akşamdan ıslatmaya ve uzun süre pişirmeye üşeniriz. Bu nedenle konserve olanlar ikinci bir seçenek olarak değerlendirilebilir.



Zeytin



Son dakika tariflerin mucizesi konserve zeytinler, muhteşem bir salata veya pizza hazırlarken işinizi kolaylaştırmaya yardımcı olur.



Et suyu



Bu iştah açıcı konserve, çorbalara ve yemeklere enfes bir aroma ve lezzet katar. Ancak içeriğinde çok miktarda sodyum bulunduğundan, diyet yapanlar ve tuza hassasiyeti olanlar için pek uygun görünmüyor. Et suyu konserveleri satın almak yerine, ev yapımı hazırlamak ve buzlukta bekletmek daha mantıklı bir seçenek olabilir.



Domates



Konserve domatesleri, soslar ve güveçler için hazır bulundurmak harikadır. Özellikle domates mevsimi geçtiğinde, tercihen ev yapımı konserveler kış boyunca hayatımızı kolaylaştıran en önemli sostur.



Yeşil sebzeler



Kuşkonmaz ve yeşil fasulye, hatta bezelye gibi yeşil sebzeler, konserve işlemi sırasında lezzetini ve besin değerinin bir kısmını kaybeder. Bu nedenle de konserve yerine dondurulmuş veya taze olanları tercih etmeniz en iyisidir.



Meyveler



Konserve meyveler, tarifler için harika bir seçenek gibi görünebilir, ancak muhtemelen ihtiyacınız olan besinler bakımından iyi bir alternatif değildir. Çünkü, konserve meyveler, çoğunlukla yapay şuruplarla tatlandırılır ve besin değerini kaybeder.



Etler



Yüksek oranda işlenmiş konserve etlerden uzak durmak en iyisidir. Bu konservelerde, raf ömrünün uzun olmasını sağlamak için sodyum ve diğer koruyucu maddeler kullanılır. Zamandan tasarruf etmek istiyorsanız, evde hazırladığınız sağlıklı konserve kavurmalar işinize yarayacaktır.