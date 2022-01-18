Hamsili pilav tarifi: Karadeniz usulü hamsili pilav nasıl yapılır?

İç pilavıyla hazırlanan hamsili pilav Rize başta olmak üzere Karadeniz bölgemizin en çok aranan tariflerindendir. Balığın tam mevsiminin olduğunu da göz önünde bulundurursak, işte akşam yemeği için harika bir yemek olan hamsili pilav tarifi ve yapım aşamaları...

Hamsili Pilav Malzemeleri

1,5 kg hamsi

1 tatlı kaşığı tuz

Pilavı İçin;

1,5 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

2 Yemek kaşığı dolmalık fıstık

2,5 su bardağı su

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı kuş üzümü

Yarım bağ dereotu

Üzeri İçin;

2 yemek kaşığı tereyağı

Hamsili Pilav Nasıl Yapılır?

Ayıklanmış hamsilerin orta kılçıklarını temizleyin. Bol suda iyice yıkayıp süzgeçle fazla suyun süzülmesini sağlayın.

Pilav tenceresine zeytinyağını koyun. Yemeklik doğranmış soğanları ilave edip pembeleşene kadar kavurun. Pirinci ilave edip kavurmaya devam edin. Tuz, kuru nane, dolmalık fıstık, yenibahar, kuş üzümü ve karabiber ilave edip bir iki tur karıştırın.

Suyunu, kuş üzümünü ve toz şekerini ekleyin önce orta ateşte sonra kısık ateşte pişirin. Dereotunu ince ince kıyın ve pişen pilava ilave edip bir tur çevirin. Demlenmeye bırakın.

Güveçleri tereyağı ile yağlayın. Hamsilerin derili kısımları alta gelecek şekilde yan yana dizin. Güvecin taban kısmını da hamsi ile iyice kapatın. İçine hazırladığınız pilavdan koyun ve kenarlardan sarkan hamsilerle iyice kapatın. Pilavın üzerini de hamsiyle kapatın. Hamsilerin üzerine fırça yardımıyla zeytinyağı sürün, tuz ile tatlandırın.

Diğer güveçleri de aynı şekilde hazırlayın. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.