Hamsili pilav tarifi
Derler ki "Karadeniz'de hamsinin reçeli bile yapılır". Hamsi reçeli herkese göre bir lezzet olmayabilir ama hamsili pilava hayır diyecek çok fazla kişi olduğunu zannetmiyoruz. Hele ki bu yemek Rize usulü yapılırsa... Sizin de çok beğeneceğinize emin olduğumuz hamsili pilav tarifimiz malzemeleri ve yapılış aşamalarıyla aşağıda. Afiyet olsun...
- Fırında
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 1,5 kilogram hamsi
- 3 adet soğan
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 2 yemek kaşığı kuş üzümü
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1 tatlı kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Tuz
- Maydanoz
- 2 su bardağı sıcak su
- Tereyağı
- Sıvı yağ
Hamsili pilav tarifi Nasıl yapılır?
Hamsilerin kafa ve kılçıklarını ayıklayın.
Balıkları iyice yıkayıp temizleyin.
Limon suyu ve tuz eklenmiş suda 20-30 dakika kadar bekletin ve kokusunun çıkmasını sağlayın.
Kuş üzümlerini ılık suya koyun.
Pirinçleri yıkayıp sıcak tuzlu suda bekletin.
Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın.
Rendelenmiş soğanları bu yağda kavurun.
Dolmalık fıstıkları da ekleyip kavurmaya devam edin.
Suyunu süzdüğünüz kuş üzümleri ile karabiber, yenibahar ve tuzu tencereye ilave edin.
Son olarak pirinçleri de ekleyip hafifçe kavurduktan sonra suyunu ilave edip kısık ateşte pilav gibi pişirin.
Pilav pişip biraz soğuyunca kıyılmış maydanozları ekleyin.
Yapışmaz tepsinin tavanını aralık kalmayacak şekilde hamsilerle kaplayın.
Pilavı üzerine döküp her tarafını eşitleyin.
Üzerini yeniden hamsilerle kapatıp çok hafif zeytinyağı gezdirin.
180 derecede önceden ısıtılmış fırına verin. 25 dakika pişirin.
İlk sıcağı çıktıktan sonra dilimleyip servis yapın.