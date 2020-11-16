Hamsili köfte tarifi

Hamsileri temizleyin, kılçıklarını ayıklayın ve bol suyla yıkayın.

Kılçığı ayıklanmış hamsileri ince ince doğrayın ve derince bir kaba alın.

Üstüne kuru soğanı rendeleyin.

Maydanozları ince doğrayıp balıklara ekleyin.

Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra iyice yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan parçalar koparın ve elinizle şekillendirin.

Bir kızartma tavasında iyice kızdırdığınız ayçiçeği yağında, köfteleri her iki tarafı kızarana dek kızartın.

Roka ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...