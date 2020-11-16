Hamsili köfte tarifi
Hazır balık mevsimi gelmişken, sofralarımızın vazgeçilmezi Karadeniz'in değerlisi hamsinin birçok farklı versiyonu denemek şart. Hele ki köfte halini hiç denemediyseniz, çok beğeneceğiniz hamsili köfte tarifi için sizi şöyle alalım. İşte malzemeleri ve yapımı...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 500 gram hamsi
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yumurta
- 5-6 dal maydanoz
- 3 su bardağı mısır unu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
Kızartmak için:
1 su bardağı ayçiçeği yağı
Hamsili köfte tarifi Nasıl yapılır?
Hamsileri temizleyin, kılçıklarını ayıklayın ve bol suyla yıkayın.
Kılçığı ayıklanmış hamsileri ince ince doğrayın ve derince bir kaba alın.
Üstüne kuru soğanı rendeleyin.
Maydanozları ince doğrayıp balıklara ekleyin.
Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra iyice yoğurun.
Hazırladığınız karışımdan parçalar koparın ve elinizle şekillendirin.
Bir kızartma tavasında iyice kızdırdığınız ayçiçeği yağında, köfteleri her iki tarafı kızarana dek kızartın.
Roka ve limon dilimleri ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...