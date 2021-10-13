Hamsi nasıl temizlenir? Hamsi sirke ile yıkanır mı? En kolay nasıl yıkanır?

Hamsi balığı, Karadeniz'de bulunan en küçük balıklardan biridir. Denizin en tadı güzel balıklarından olan bu tür, yemeklerde sıklıkla tüketiliyor. Tadı kadar faydalarıyla ön planda olan hamsinin temizlenmesi zor sanılsa da kolayca yapılabiliyor.

Hamsi Nasıl Temizlenir?

Hamsi temizlemek istiyorsanız adım adım ilerlemelisiniz. Adımları takip ettikten sonra hamsileri kolayca temizlemiş olursunuz.

Hamsi temizlenmesinde yapılması gereken ilk şey baş kısmının kesilmesidir. Bir tahta üzerine koyarak başını gövdesinden ayırabilirsiniz. Yumuşak yapılı olduğundan başı kolayca kesilecektir.

İkinci olarak iç organlarını temizlemeniz gerekecektir. Karnını küçük bir bıçakla yardıktan sonra iç organlarını, parmaklarınızı üstten alta doğru götürerek temizleyebilirsiniz.

Hamsi içi organlarını çıkardıktan sonra üçüncü adım karnını ince bıçakla açmak olacaktır. Karnınız açtığınızda kılçığını kolayca çıkartabilirsiniz. Buradaki en önemli detay, hamsiyi parçalamamaktır.

Hamsi temizleme işlemi son buldu. Bundan sonra yapmanız gereken temizlediğiniz hamsileri tuzlu suya koyup, pişirme saati gelene kadar bekletmek olacaktır.

Hamsi Sirke ile Yıkanır mı?

Hamsi kolayca temizlenebilen balık türlerinden biridir. Temizleme işlemi için sirke kullanma ihtiyacı duyuyorsanız, yıkayabilirsiniz. İlk olarak hamsinin içini çıkardıktan sonra, sirkeli suya koyarak 10 dakika kadar bekletmeniz, hamsinin daha iyi temizlenmesini sağlayacaktır. İsterseniz sirkeli suyun içerisine biraz tuz ekleyerek, hamsinin tadını da güzelleştirebilirsiniz.

Hamsi En Kolay Nasıl Yıkanır?

Hamsi balığı, kolayca yıkanabilen balıklardan biridir. Yıkama işlemini hızlı ve pratik yapmak istiyorsanız ilk olarak hamsilerinizin tamamını içerisine alacak bir kap çıkarmalısınız.

Kabın içerisine yarısını dolduracak kadar su eklemelisiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı tuz eklemelisiniz. Daha sonra kaşık yardımıyla suyu iyice karıştırmalısınız.

Hazırladığınız hamsilerin tümünü içerisine koyarak 10 dakika bekletmelisiniz.

Daha sonra farklı bir kap çıkarıp içerisine sadece su eklemelisiniz. Hamsileri sirkeli kaptan çıkarıp, sadece su olan kaba koymalısınız. Beş dakika beklettikten sonra hamsiler tamamen temizlenmiş olur.

Hamsiler deniz canlıları olduklarından genellikle taze olurlar. Ancak taze olmayan hamsileri almamaya özen göstermelisiniz.

Hamsi Dondurucu İçerisinde Muhafaza Edilebilir mi?

Hamsileri farklı bir gün yapmak istiyorsanız dondurucu içerisine koyarak o zamana kadar bekletebilirsiniz. Hamsilerinizi dondurucuda bekletmeden önce onları temizlemeniz gerekecek. Temizleme bittikten sonra hamsileri tuzlu suda bir süre bekletip öylece dondurucuya koymalısınız. Tuzlu suda kalan hamsiler dondurucu içerisinde daha diri kalabilirler.

Hamsileri maksimum 2-3 ay dondurucuda bekletebilirsiniz. Mümkünse bu kadar süre beklemeniz daha iyi olacaktır. Derin dondurucunun ısısının -18 derecede olması yeterli olacaktır. Dondurucuda herhangi bir sorun çıkarsa hamsinin de diğer balıklar gibi kolayca bozulabileceğini unutmamalısınız.

Hamsi Temizlendikten Sonra Hangi Yemekler Yapılabilir?

Hamsilerinizi tuzlu su, sirke, sadece su gibi aşamalardan geçirerek temizlediniz. Ülkemizde en sevilen balık türlerinden olan hamsiyle çok sayıda yemek yapabilirsiniz.

Hamsi pilav yapabilirsiniz.

Hamsi kızartması ve hamsi çorbası en çok tercih edilen lezzetli yemeklerdir.

Hamsi tava ve hamsili ekmek yine bu balıkla yapılabilen diğer lezzetlerdir.

Hamsili kaygana ile hamsi köfte tercih edilebilecek diğer yemeklerdir.

Hamsi ile yemek yapacağınız zaman, her biri için hamsileri ayrı şekillerde yıkamanıza gerek yoktur. Hamsi tava veya hamsi kızartması yaptığınızda, aynı şekilde yıkayıp temizlenmeniz yeterlidir. Balıklar küçük olduğundan başka temizleme yöntemleri, parçalamaya neden olabilir.