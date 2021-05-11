Hamburger ekmeği nasıl yapılır? Ev yapımı hamburger ekmeği tarifi
Herhalde fast food yemeyi sevmeyenimiz yoktur. Hele ki yumuşacık puf puf hamburger ekmeği ve patatese asla hayır diyemeyiz. Ancak sağlığa zararlarından dolayı kısıtlı tuttuğumuz hamburgeri aslında evde de sağlıklı bir şekilde yapmayı deneyebilirsiniz. Peki hamburger ekmeği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, sizin için hazırladığımız ev yapımı hamburger ekmeğine mutlaka bir göz atın.
Lezzetli bir hamburgerin olmazsa olmazı elbette güzel bir ekmektir. Sizin için yumuşacık bir hamburger ekmeği tarifi hazırladık. Hamburgerinizin lezzetini katlayacak bu ekmeği kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte pratik ev yapımı hamburger ekmeği tarifi...
Hamburger Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler
480 gram un
3 çay kaşığı tuz
250 mililitre süt
1 yemek kaşığı toz şeker
10 gram instant maya
3 yemek kaşığı tereyağı
40 mililitre su
Üzeri için;
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı susam
Hamburger Ekmeği Nasıl Yapılır?
Elenmiş unu ve tuzu karıştırıp yoğurma kabına alın.
Ortasını havuz gibi açıp içine süt, toz şeker, maya ve tereyağını ekleyin.
Kenarlardaki unu ortaya doğru çekerek hamuru yoğurmaya başlayın.
Azar azar su ekleyip 10 dakika kadar yoğurduğunuz hamurun üzerini kapatıp ılık bir yere alarak mayalanmaya bırakın.
İyice kabaran hamuru altı parçaya bölüp elinizle yuvarlayın.
Hamurları tepsiye dizip yeniden mayalanması için bir süre daha bekletin.
Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Tepsiyi ısınan fırına verin ve 40-45 dakika kadar pişirin.