Hamburger ekmeği nasıl yapılır? Ev yapımı hamburger ekmeği tarifi

Lezzetli bir hamburgerin olmazsa olmazı elbette güzel bir ekmektir. Sizin için yumuşacık bir hamburger ekmeği tarifi hazırladık. Hamburgerinizin lezzetini katlayacak bu ekmeği kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte pratik ev yapımı hamburger ekmeği tarifi...

Hamburger Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler

480 gram un

3 çay kaşığı tuz

250 mililitre süt

1 yemek kaşığı toz şeker

10 gram instant maya

3 yemek kaşığı tereyağı

40 mililitre su

Üzeri için;

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı susam

Hamburger Ekmeği Nasıl Yapılır?

Elenmiş unu ve tuzu karıştırıp yoğurma kabına alın.

Ortasını havuz gibi açıp içine süt, toz şeker, maya ve tereyağını ekleyin.

Kenarlardaki unu ortaya doğru çekerek hamuru yoğurmaya başlayın.

Azar azar su ekleyip 10 dakika kadar yoğurduğunuz hamurun üzerini kapatıp ılık bir yere alarak mayalanmaya bırakın.

İyice kabaran hamuru altı parçaya bölüp elinizle yuvarlayın.

Hamurları tepsiye dizip yeniden mayalanması için bir süre daha bekletin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.

Fırını 190 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Tepsiyi ısınan fırına verin ve 40-45 dakika kadar pişirin.