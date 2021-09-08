Halka tatlısı nasıl yapılır? Ev yapımı çıtır çıtır halka tatlısı tarifi ve malzemeleri

Halka tatlısı Adana mutfağına ait çok sevilen bir hamur tatlısıdır. Tırtıklı hamurların yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılmasıyla elde edilen halka tatlısı, genellikle çikolata sos ya da dövülmüş Antep fıstığıyla birlikte servis edilir. İşte evde hazırlamak isteyenler için halka tatlısı tarifi ve kolay yapım aşamaları…

Halka Tatlısı Tarifi Malzemeleri

4 çay bardağı irmik

2 çay bardağı un

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

Yarım limonun suyu

Bir tutam tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Halka Tatlısı Nasıl Yapılır?

Öncelikle halka tatlısı yapımına şerbeti hazırlayarak başlayalım.

Şerbeti için; su ve şekeri tencerede karıştırıp kaynatın.

Limon suyunu da ilave edin bir taşım daha kaynattıktan sonra soğuması için kenara alın.

Hamur malzemelerinin hepsini bir kasede bir araya getirip mikserle çırpın.

Karışımı tırtıklı uç takılmış sıkma torbasına doldurun.

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.

Hamurları halka şekli vererek kızgın yağa sıkın.

Kızaran tatlıları yağdan alıp şerbete atın.

Birkaç dakika şerbette beklettiğiniz tatlıları servis tabağına aktarın.

Arzu ederseniz üzerine dövülmüş Antep fıstığı serpip servis edin. Afiyet olsun…