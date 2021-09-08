Halka tatlısı nasıl yapılır? Ev yapımı çıtır çıtır halka tatlısı tarifi ve malzemeleri
Sokak yemekleri listesinde üst sıralarda yer alan halka tatlısı çıtır çıtır kıvamıyla müdavimlerini kendine hayran bırakıyor. Her ne kadar yağda kızartılıyor ve yoğun şerbetiyle diğer tatlılara göre biraz ağır geliyor olsa da halka tatlısı köşe başı tatlıcılarımızın en özel lezzetlerinden diyebiliriz. Peki halka tatlısı evde nasıl yapılır? İşte sizin için hazırladığımız çıtır çıtır halka tatlısı tarifi…
Halka tatlısı Adana mutfağına ait çok sevilen bir hamur tatlısıdır. Tırtıklı hamurların yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılmasıyla elde edilen halka tatlısı, genellikle çikolata sos ya da dövülmüş Antep fıstığıyla birlikte servis edilir. İşte evde hazırlamak isteyenler için halka tatlısı tarifi ve kolay yapım aşamaları…
Halka Tatlısı Tarifi Malzemeleri
- 4 çay bardağı irmik
- 2 çay bardağı un
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım limonun suyu
- Bir tutam tuz
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Öncelikle halka tatlısı yapımına şerbeti hazırlayarak başlayalım.
Şerbeti için; su ve şekeri tencerede karıştırıp kaynatın.
Limon suyunu da ilave edin bir taşım daha kaynattıktan sonra soğuması için kenara alın.
Hamur malzemelerinin hepsini bir kasede bir araya getirip mikserle çırpın.
Karışımı tırtıklı uç takılmış sıkma torbasına doldurun.
Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın.
Hamurları halka şekli vererek kızgın yağa sıkın.
Kızaran tatlıları yağdan alıp şerbete atın.
Birkaç dakika şerbette beklettiğiniz tatlıları servis tabağına aktarın.
Arzu ederseniz üzerine dövülmüş Antep fıstığı serpip servis edin. Afiyet olsun…