Halk arasında barbun olarak biliniyor: Barbunya nedir, özellikleri neler?

Halk arasında barbun olarak bilinen barbunya (Mullus barbatus), Mullidae familyasından bir balık türü.Vücut yanlardan basık, oval şekilde baş irice yandan görünüşü buruna doğru yuvarlak, alnı dikey, yüzgeçleri sarı, vücudu pembe-kırmızı, baş, vücut büyük, kolayca dökülebilen pullarla kaplı, alt çenenin altında uzunca iki bıyığı vardır. Alt çenede diş yoktur. Yan çizgisi aralıksız ve düzdür. Dorsal yüzgeç renksiz veya düz renklidir.Barbunya balığı tekir (Mullus surmuletus) balığından burnunun hemen dik oluşu, ağzın göz hizasına ulaşması, göz çukuru altında üç adet pul bulunması, vücudunun yanları, ilk sırt yüzgecinin bantsız oluşu ile ayrılır.

Kaya Barbunyası, Kum barbunyası, Ot barbunyası ve Paşa barbunu diye dört çeşidi vardır. Barbunya sıcak ve ılık denizlerin kıyıya yakın olan kumlu ve çamurlu diplerinde, az olmakla beraber kayalık yerlerde yaşar. Genelde 17 ila 20 cm arasında olup nadiren 40 cm’ye kadar çıkar. Ortalama ağrlığı 50-75 gram civarındadır.

BARBUN BALIĞI FAYDALARI

• Barbun balığı K, A ve B vitamini bakımından değerlidir.

• Protein içeriği verimli düzeyde olduğu için vücudunuzun gelişmesi açısından büyük katkısı vardır.

• Selenyum maddesi sayesinde kanser hastalarının tüketmesi önerilir.



• Şeker ve kalp hastalıklarına iyi gelir.



• Omega 3, A vitamini ve fosfor barındırması sayesinde göz sağlığına katkı sağlar.

• İçeriğinde bulunan diğer mineraller ise potasyum, magnezyum, demir, sodyum, kalsiyum, çinko, bakır ve manganezdir.