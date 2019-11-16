Hafta sonunuza karamelize soğanlı armut marmelatı ile renk katın

Armut yerine ayva veya elma da kullanabilirsiniz. Özellikle ayva ile çok hoş oluyor.

Ekmek yerine ise kraker veya tuzu azaltılmış olan (nacho cips diye geçen) cips bile olabilir.

Keçi peynirini ve küflü peynirlerini sevenler, labne yerine kullanabilir.

Karamelize soğan için:

3 adet soğan (ince uzun "julyen" doğranmış)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru kekik

2 dal taze kekik

Yapılışı:

Yağda soğanları renk alana kadar devamlı karıştırarak yüksek ateşte soteleyin.

Renk alınca ara ara su ilave ederek kısık ateşte pişirin.

Suyu çektikçe tekrar biraz su ilave edip karıştırıp pişirin. Bu işlemi soğanların hacmi üçte birine küçülene kadar devam edin.

Marmelat için:

4 adet armut

1 yemek kaşığı Dijon hardalı

2 yemek kaşığı sirke (balzamik tercihim ama yoksa herhangi bir sirke de olur)

Yarım su bardağı esmer şeker

Yapılışı:

Soğanlar karamelize olunca küçük küp şeklinde doğranmış kabuğu alacalı soyulmuş armutları ve şekeri ilave edin. Kaynayana kadar yüksek ateşte karıştırarak pişirin. Daha sonra kısık ateşte 40 dakika kadar kapağı açık pişirin. Suyunu tamamen çekince hardal ve sirke ilave edin ve 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Dilediğiniz ekmek veya krakere labne veya istediğiniz peynir sürün (tuzu azaltılmış olmasına dikkat edin).

Üzerine marmelat sürün ve taze kekik yaprakları ile süsleyin (ılık servis etmenizi tavsiye ederim).

Bu arada armutların taneli kalmasını istemeyenler hazır olduğunda çatal ile ezebilir.

Kavanozda buzdolabında 2 haftaya kadar saklayabilirsiniz.

Afiyet olsun...

Instagram: @deryajerdev