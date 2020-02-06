MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Lezizz Menüler HaberleriGüzel bir akşam yemeği için çeşit çeşit tarifler Lezizz günün menüsünde
GeriLezizz Menüler Güzel bir akşam yemeği için çeşit çeşit tarifler Lezizz günün menüsünde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Menüler
Haber Giriş: 06.02.2020 - 17:09,Son Güncelleme:/

Güzel bir akşam yemeği için çeşit çeşit tarifler Lezizz günün menüsünde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Güzel bir akşam yemeği için çeşit çeşit tarifler Lezizz günün menüsünde

"Akşam yemeği için ne hazırlasam?" diye saatler öncesinden düşünmeye başlıyoruz. "Hangi çorbayı pişirsem?", "Ana yemeğin yanına hangi salatayı yapsam?" gibi sorular kafamızı sürekli meşgul ediyor. Siz de aynı durumdaysanız, Lezizz günün menüsü bu konuda yardımcınız olabilir. Çorbadan tatlıya birbirinden güzel alternatiflerin yer aldığı listemize bir göz atmaz mısınız? Şimdiden afiyet olsun...

Yumurtasız yayla çorbasını hiç denediniz mi? Eğer denemek isterseniz, çok doğru yere geldiniz. Hazırlaması da oldukça kolay olan yumurtasız yayla çorbası, mis gibi tereyağlı naneli sosla buluşunca da ayrı bir güzel oluyor. Ayrıca yumurta yemeyenler de bu çorbayı çok sevecek. İşte tarifi...

Yumurtasız yayla çorbası tarifi
Yumurtasız yayla çorbası tarifi

Halep dolması, kuru patlıcanla yapılan bir tür zeytinyağlı dolma. Patlıcanı seven ve bu sebzeyi dört mevsim sofrasında bulundurmak isteyenler için nefis bir seçenek olan Halep dolması, salçalı ve sarımsaklı iç harcıyla da kalpleri fethediyor. Sizin için enfes Halep dolmasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını araştırdık. Tüm ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

Halep dolması tarifi
Halep dolması tarifi

Makarnadan daha güzel bir şey varsa o da evde yapılmış mis gibi erişte olmalı. Kuru üzüm, tulum peyniri ve cevizle lezzetlenen bu erişte tarifi, kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken peynirli cevizli erişte tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!

Peynirli cevizli erişte tarifi
Peynirli cevizli erişte tarifi

Kebabın en güzel eşlikçisi, gavurdağı salatası. Birbirinden güzel sebzelere bir de nar ekşisi ve ceviz eklenince lezzeti kat kat artıyor. Ayrıca suyuna ekmek banınca da bambaşka bir tat alacaksınız. Harika bir lezzet sizi bekliyor. Sofranızda gavurdağı salatasına yer vermek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

Gavurdağı salatası tarifi
Gavurdağı salatası tarifi

Eğer canınız aniden tatlı isterse, birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifimiz var. Yozgat mutfağından yumurta tatlısı... Yapılışı bakımından oldukça basit olan bu tatlıyı çok beğeneceğinize eminiz. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Yumurta tatlısı tarifi
Yumurta tatlısı tarifi
Zaman kazandıran 4 pratik hamur işi tarifi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi