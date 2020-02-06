Güzel bir akşam yemeği için çeşit çeşit tarifler Lezizz günün menüsünde

Yumurtasız yayla çorbasını hiç denediniz mi? Eğer denemek isterseniz, çok doğru yere geldiniz. Hazırlaması da oldukça kolay olan yumurtasız yayla çorbası, mis gibi tereyağlı naneli sosla buluşunca da ayrı bir güzel oluyor. Ayrıca yumurta yemeyenler de bu çorbayı çok sevecek. İşte tarifi...

Halep dolması, kuru patlıcanla yapılan bir tür zeytinyağlı dolma. Patlıcanı seven ve bu sebzeyi dört mevsim sofrasında bulundurmak isteyenler için nefis bir seçenek olan Halep dolması, salçalı ve sarımsaklı iç harcıyla da kalpleri fethediyor. Sizin için enfes Halep dolmasının malzemelerini ve yapılış aşamalarını araştırdık. Tüm ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

Makarnadan daha güzel bir şey varsa o da evde yapılmış mis gibi erişte olmalı. Kuru üzüm, tulum peyniri ve cevizle lezzetlenen bu erişte tarifi, kısa sürede vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Mutlaka denemeniz gereken peynirli cevizli erişte tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun!

Kebabın en güzel eşlikçisi, gavurdağı salatası. Birbirinden güzel sebzelere bir de nar ekşisi ve ceviz eklenince lezzeti kat kat artıyor. Ayrıca suyuna ekmek banınca da bambaşka bir tat alacaksınız. Harika bir lezzet sizi bekliyor. Sofranızda gavurdağı salatasına yer vermek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

Eğer canınız aniden tatlı isterse, birkaç basit malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir tarifimiz var. Yozgat mutfağından yumurta tatlısı... Yapılışı bakımından oldukça basit olan bu tatlıyı çok beğeneceğinize eminiz. Mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...