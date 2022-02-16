Güveçte püreli tavuk sote tarifi: Güveçte püreli tavuk sote tarifi nasıl yapılır?

Akşam yemeği için sizlere pratik ve kolay malzemeli bir tarifimiz var. Sevdiklerinize zevkle hazırlayabileceğiniz güveçte tavuk sote tarifi için detaylar hemen aşağıda...

Malzemeler

Tavuk sote için;

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet tavuk göğsü

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Patates püresi için;

3 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt

1 buçuk çay kaşığı tuz

Beşamel sosu için;

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

Tavuk göğsünü küçük küpler şeklinde doğrayın ve tavada yağ ile soteleyin.

Ardından biberleri ince ince doğrayıp tavuk soteye ilave ederek 2 dakika daha pişirn.

Salça ve baharatları ekleyerek karıştırın.

Püreyi hazırlamak için; patatesleri soyup haşlayın.

Haşlandıktan sonra çatalla ezin ve tereyağı, süt ve tuzu ekleyerek blendır'dan geçirin.

Güvece önce patates püresini, ardından tavukları yerleştirin.

Beşamel sosu için; tereyağı eridikten sonra unu ilave ederek kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.

Karıştırmaya devam ederken azar azar sütü ekleyin.

Kıvamı koyulaşınca tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.

Beşamel sosu da güvece paylaştırdıktan sonra, dilerseniz üzerine kaşar rendesi ekleyerek 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...