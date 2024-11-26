GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ VE YAPILIŞI: Güveç kapama nasıl yapılır, malzemeleri neler?

MasterChef güveç kapama tarifi detayları hemen aşağıda...

Güveç Kapama Malzemeleri

Hamuru için

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

4-5 su bardağı un

İç harcı için;

1 kilo kuşbaşı et

3 adet sivri biber

2 adet domates

Bir tutam tuz, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıvı yağ

GÜVEÇ KAPAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamuru hazırlayalım. Bunun için malzemeleri yoğurma kabına alın ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Ardından mayalanmaya bırakın.

Diğer yandan güveç için etleri bir kabın içine alın ve biberleri, domatesleri küp küp doğruyoruz doğrayarak ekleyin.

Etin baharatlarını ve salçasını ve yağını ilave ederek tekrar karıştırın.

Karışımı güveçlere doldurun.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın, tabak büyüklüğünde açarak güveçlerin üzerini kapatın,

Üzerine fırça yardımı ile sıvı yağ sürüp 200 derece fırında 1 saate yakın pişirin.

Piştikten sonra ters çevirip güveç kaplarından çıkarın ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun...