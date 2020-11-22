Gürze (Azerbaycan) mantısı nedir, nasıl yapılır? İşte adım adım gürze tarifi

Kardeş ülke Azerbaycan’ın yemek kültürü Türk mutfağıyla benzerlik gösteriyor. Türk mutfağının en sevilen yemeği mantı Azerbaycan’da da çeşitli şekillerde yapılıyor. Gürze, Azerbaycan’da yapılan mantı çeşitlerinden bir tanesi.



GÜRZE NASIL YAPILIR?

Malzemeler



Hamuru için;

500 gr un

1 yumurta

bir çimdik tuz

200 ml su



İç malzemesi için;

500 gr dana kıyma

soğan

Tuz, karabiber

Sosu için;

yoğurt

sarımsaklı yoğurt

İnce kıyım doğradığınız soğanları kıymaya ilave edin, baharatları da ekledikten sonra serin bir ortamda hamur hazır oluncaya kadar bekletin.

Hamur için; unu eleyin, yumurtasını, tuzunu ve suyunu azar azar ilave edip yoğurun.



Hamurun üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlendirin.



O ara sarmısaklı yoğurdu ve tereyağı sosunu hazırlaya biliriz.



Dinlene hamurdan 2 tane beze tutarız. 3-5 mm inceliğinde bezeni açarız.



Su bardağı ağzı yardımıyla yuvarlak hamurlar elde edin.



Her hamura 1 ç/k dolu iç harçtan yerleştirip sarın.



Kaynayan tuzlu suda yüksek ateşte 10-15 dak haşlayın.



Kevgir yardımıyla sinilere çıkartıp tereyağını üzerine gezdirin.



Sarımsaklı yoğurtla servis edilir.