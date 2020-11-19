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İHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 14:37 | Son Güncelleme:

Günde 5-6 adet yiyen var! Yurt dışındaki Tokatlılara da gönderiliyor

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Günde 5-6 adet yiyen var! Yurt dışındaki Tokatlılara da gönderiliyor
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Tokat’ta taş fırınlarda odun ateşinde pişirilen 'Tokat Yağlısı' kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tokat'ta kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında olan Tokat yağlısının eşsiz lezzetinden vazgeçemeyen vatandaşlar, günün erken saatlerinde fırınların yolunu tutuyorlar.

Un ve yağ karışımının taş fırınlarda pişirilmesiyle ortaya çıkan lezzet kahvaltı sofralarını süslüyor.

Eşsiz lezzetten vazgeçemeyen Tokatlılara ise kargo ve otobüslerle yağlı gönderiliyor.

Günde 5-6 adet yiyen var Yurt dışındaki Tokatlılara da gönderiliyor


KAHVALTILARIN VAZGEÇİLMEZİ

Meydan çarşısında fırın işletmeciliği yapan Aydemir Yılmaz (48), yöreye has lezzetin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Sade, tereyağlı, çökelekli ve patatesli olmak üzere 4 çeşit yağlı yapıldığını belirten Yılmaz, “Tokat yağlısı ilimizde ayrı bir kültür, kahvaltıların vazgeçilmez lezzetleri arsında yer alıyor. Tokat haricinde başka bir ilde yağlı imalatı yoktur” dedi.
Gurbetteki Tokatlılara sipariş usulü yağlı gönderdiklerini ifade eden fırıncı Yılmaz, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere yağlı göndermekteyiz. Gurbetteki hemşerilerimiz bizlere ulaştıklarında yolcu otobüsleri veya kargo ile göndermekteyiz” diye konuştu.

Günde 5-6 adet yiyen var Yurt dışındaki Tokatlılara da gönderiliyor


Günlük 5-6 tane yağlı yediğini belirten Volkan İşeri ise yağlıdan vazgeçemediğini söyledi.

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