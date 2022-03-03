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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 03.03.2022 - 14:34 | Son Güncelleme:

Gülüt tarifi ve malzemeleri: Gülüt nasıl yapılır, nereye ait?

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Gülüt tarifi ve malzemeleri: Gülüt nasıl yapılır, nereye ait?

Sivas yöresine ait gülüt keki sünger gibi yumuşacık kıvamıyla aranan tarifler arasında yer alıyor. Üstelik az malzeme ve kolay yapımı gülüt tarifini gözde kek tariflerinden yapıyor. Peki, gülüt tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte gülüt keki yapım aşamaları...

Sivas mutfağının sevilen lezzetlerinden gülüt tarifi kek tarifleri arasında yer alsa da onu diğer keklerden ayıran bir özelliği var. Mısır unuyla hazırlanan gülüt tarifi sünger kıvamında yedikçe yedirten cinsten. Ağızda dağılan nefis kıvamıyla farklı bir tarif denemek isteyenler için, işte gülüt tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

GÜLÜT TARİFİ MALZEMELERİ

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı mısır unu

1,5 su bardağı beyaz un

2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

GÜLÜT TARİFİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kasede şeker ve yumurtayı güzelce çırpın.

Ardından diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın.

Kek karışımını bir tepsiye dökün.

Üzerine haşhaş ve ceviz serpip fırına verin ve kızarana kadar pişirin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

 

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