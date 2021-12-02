Gülüklü çorbası tarifi: Alanya'nın gülüklü çorbası nasıl yapılır?

Alanya'nın geleneksel tatlarından olan gülüklü çorbası düğünlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Alanya düğünlerinde meşhur olan bu enfes tavuk etli, kıymalı ve nokutlu çorba neredeyse tek başına bir öğün niteliğinde diyebiliriz. Hülüklü çorba olarak da bilinen Alanya gülüklü çorbası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, buyurun çorbanın detayları...

Gülüklü Çorbası Malzemeleri

250 gram kıyma

500 gram tavuk eti

4 su bardağı su

1 kase haşlanmış nohut

1 kahve fincanı pirinç

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 yemek kaşığı nane

1 adet limon

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Sıvı yağ

Gülüklü Çorbası Nasıl Yapılır?

Tavuk etini 5 su bardağı suyla birlikte haşlanmaya bırakın.

Gülük adı verilen köfteler için kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberi derin bir kasede yoğurun.

Nohut büyüklüğünde minik köfteler haline getirin.

Sıvı yağı kızdırıp köfteleri kızartın.

Domatesi rendeleyin.

Çorba için tereyağını ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı tencerede kızdırın.

İçine salçayı ilave edip kavurun.

Domates rendesini ekleyip kavurmaya devam edin.

Haşladığınız tavuğun suyunu tencereye ekleyin.

Üzerine 3-4 bardak daha sıcak su ilave edip kaynamasını bekleyin.

Kaynayan çorbaya pirinç ve tuzu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.

Ardından köfteleri, haşlanmış nohutu ve didiklenmiş tavuk etini ekleyin.

Bir taşım daha kaynattığınız çorbaya naneyi ve limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Afiyet olsun…