Gülüklü çorbası tarifi: Alanya'nın gülüklü çorbası nasıl yapılır?
MasterChef'in konuk olduğu Alanya şehrimizde bu akşam lezzet şöleni yaşanıyor. Alanya mutfağına özgü yemeklerin yapıldığı programda Alanya gülüklü çorbası da merak konusu oldu. Evinde gülüklü çorbasını denemek isteyenlere, işte MasterChef özel programıyla Alanya gülüklü çorbası tarifi detayları...
Alanya'nın geleneksel tatlarından olan gülüklü çorbası düğünlerde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Alanya düğünlerinde meşhur olan bu enfes tavuk etli, kıymalı ve nokutlu çorba neredeyse tek başına bir öğün niteliğinde diyebiliriz. Hülüklü çorba olarak da bilinen Alanya gülüklü çorbası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, buyurun çorbanın detayları...
Gülüklü Çorbası Malzemeleri
250 gram kıyma
500 gram tavuk eti
4 su bardağı su
1 kase haşlanmış nohut
1 kahve fincanı pirinç
1 adet domates
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızıbiber
1 yemek kaşığı nane
1 adet limon
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Sıvı yağ
Gülüklü Çorbası Nasıl Yapılır?
Tavuk etini 5 su bardağı suyla birlikte haşlanmaya bırakın.
Gülük adı verilen köfteler için kıyma, tuz, karabiber ve kırmızı biberi derin bir kasede yoğurun.
Nohut büyüklüğünde minik köfteler haline getirin.
Sıvı yağı kızdırıp köfteleri kızartın.
Domatesi rendeleyin.
Çorba için tereyağını ve 2 yemek kaşığı sıvı yağı tencerede kızdırın.
İçine salçayı ilave edip kavurun.
Domates rendesini ekleyip kavurmaya devam edin.
Haşladığınız tavuğun suyunu tencereye ekleyin.
Üzerine 3-4 bardak daha sıcak su ilave edip kaynamasını bekleyin.
Kaynayan çorbaya pirinç ve tuzu ekleyip 5 dakika daha kaynatın.
Ardından köfteleri, haşlanmış nohutu ve didiklenmiş tavuk etini ekleyin.
Bir taşım daha kaynattığınız çorbaya naneyi ve limon suyunu ekleyip ocaktan alın. Afiyet olsun…