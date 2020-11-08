Güllaç nasıl yapılır? İşte, saray mutfağı güllaç tarifi

Güllaç, hafifliği ile öne çıkan tatlılar arasında yer almaktadır. Yaprakların hazır alınması halinde evde kolayca yapılabilen güllaç, 200 gramında 300 kalori barındırmaktadır. İşte, evde yapabileceğiniz saray mutfağından güllaç tarifi ve malzemeleri

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

1,5 litre süt

1,5 su bardağı şeker

10 güllaç yaprağı

1 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Süslemek için fındık, fıstık, ceviz veya mevsim meyveleri

GÜLLAÇ TARİFİ

Süt ve şekeri derin bir tencereye alın ve kaynatın.

Karışımı ocaktan aldıktan sonra arzu ederseniz gül suyu ekleyebilirsiniz.

Gül suyunu da ekledikten sonra karıştırın ve hazırlayacağınız kabın en altını bu karışımla ıslatın.

Güllaç yapraklarının parlak kısmı üste gelecek şekilde tepsiye dizin.

Her katı hazırladığınız karışımla ıslatın.

5 güllaç yaprağında bu işlemi uyguladıktan sonra içine fındık, fıstık veya ceviz koyun.

Üzerine diğer güllaç yapraklarını da aynı işlemi uygulayarak dizin.

Yapraklar bittikten sonra kalan sütü de tatlının üzerinde gezdirin.

Sütünü çekmesi için dinlenmeye bırakın.

Üzerini istediğiniz gibi mevsim meyveleri veya fındık, ceviz ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...