Guacamole sos nedir, nasıl yapılır? Guacamole sos tarifi

Guacamole, avokado ile yapılan bir Orta Amerika mezesidir. Aztek kökenli olan bu yiyecek, içeriğindeki yağ ve vitamin açısından değerli tutulmuştur. Guacamole sos, olgun avokado, kırmızı soğan, jalapeno biberi, domates, lime suyu ve zeytinyağının birleşiminden oluşuyor. Et yemekleriyle sunulan Guacamole, dip sos olarak cipslerle veya çatalla salata olarak yenebilir.

GUACAMOLE SOS NASIL YAPILIR?

Guacamole Sos Yapımı İçin Malzemeler



•4 adet avokado

•1 adet domates

•1 adet kırmızı soğan

•4 adet jalapeno biberi

•2 adet yeşil limon (lime) suyu

•3 diş sarımsak

•3 yemek kaşığı zeytinyağı

•Bir tutam taze kişniş

•Yarım çay kaşığı tuz

•Yarım çay kaşığı tane karabiber

GUACAMOLE SOS TARİFİ

Avokadolar ikiye bölünür. Ortasındaki çekirdeği çıkartılır. Avokadonun etli kısmı bir tatlı kaşığı ile kabuğundan ayrılıp bir kaba konur. Bir çatalla püre haline getirilmeden iyice ezilir. Yanında ezilmiş domates ve tuz konularak malzemeler karıştırılır . Limon suyu da tat ve rengini koruması için eklenir. Bununla birlikte içerisine ince kıyılmış soğan, acı biber, sarımsak, kişniş ve baharat çeşitlemeleri de konulabilir. Bu malzemeler de püre haline getirilmeden ezilmiş avokado, domates, tuz, limon suyu ile karıştırılır. Bazı çeşitlerinde krema, karabiber taneleri ve süt bulunabilir. Arzuya göre karışıma acı sos da konulabilmektedir. Hazırlanan karışım buzdolabında bekletilir ve soğuk olarak yenir.