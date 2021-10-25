Gravlax nedir, neyden yapılır?

Gravlax İskandinav mutfağından somon ile hazırlanan fermente edilmiş bir yiyecektir. Somon dışında bazı köpek balığı cinsleri dahil olmak üzere diğer yağlı balıklarda aynı şekilde hazırlanabilir. Balıklar ya variller ya da toprakta huş ağaç kabuğu ve taşlar ile kaplanarak fermente edilmeye bırakılırdı. Dört ve altı gün arasında gravlax yenmeye hazırdır. Aylarca bırakıldığında rakefisk oluyor.

Modern yapım yönteminde balığın yarısı bir kap içine dereotu, tuz, şeker be beyaz biber ile birlikte yerleştirilir. Üzerine balığın diğer yarısı ve ağırlıklı bir tahta parçası yerleştirilir. Gravlax üç gün içinde yenilebilir. Servis edilmeden önce iyice temizler. İnce dilimler hardal sosu, patates salatası ve dereotu ile birlikte servis edilir.