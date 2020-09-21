Görünümü güzel, tehlikesi büyük… Ahşap mutfak ürünlerindeki tehlikeye dikkat!

Kesme tahtası, tahta kaşık, çatal, bıçak gibi ürünler hayatımıza her geçen gün daha da giriyor. Ancak bu ürünlerdeki gizli tehlike göz ardı ediliyor. Bu mutfak araçları doğru temizlenmediğinde tehlike saçıyor. Doğru temizleme uygulanmaz ise üzerinde bakteriler ürüyor ve bunlar vücuda giriyor.

Tamamen doğru temizlediğinizi düşünseniz bile en ufak bakteri kalıntısı kansere kadar ileri gidebilip insan sağlığına zararlı etki yaratabiliyor. Halk arasında daha doğal ve sağlıklı gibi görünen bu araçlar mümkün olduğunca mutfaklardan uzak tutulmalıdır.

Tahta mutfak araçları bulaşık makinesine atıldığında ise aralarındaki boşluklara deterjan kalıntıları dolabiliyor. Bu kalıntılar daha sonra çiğ veya pişmiş yiyeceklerle birleştiğinde tehlike saçmaya devam ediyor.

Özellikle kesme tahtası bu tehlikenin en büyüğü. Çünkü bıçak ile her kesim esnasında çatlaklar oluşuyor. Bu çatlaklarda oluşan bakteriler ise daha sonraki kestiğiniz ürüne temas ediyor. Özellikle de çiğ et kestiğiniz tahtayı başka bir sebze ve meyve için asla kullanmamalısınız.

Tahta mutfak eşyalarının da bir kullanım ömrü vardır. Bu süre ne kadar ve nasıl kullandığınızla doğru orantılı olup, yıpranma ve çatlama olduğunda sona eriyor. Yıpranma ve çatlama olan tahta eşyaları kesinlikle kullanmamalısınız.

Mutfağınızda bulundurduğunuz ahşap eşyaları temizlemenin en iyi yöntemi karbonattır. Karbonatlı suda bekletilerek temizlendiğinde daha iyi sonuç alabilirsiniz.