Görüntüsü ağız sulandırıyor! Peki hikayesini biliyor musunuz?

Bubble waffle, Hong Kong'da doğmuş ve buradan tüm dünyaya yayılmış bir lezzet. Kantonca adı "gai daan jai" olan bubble waffle'ın orijinalinde dış yüzeyinin çıtır çıtır, baloncuklarının içinin ise yumuşak olması gerekiyor.

Dünya bubble waffle'ı 2010'ların ortasından itibaren tanımış olsa da aslında gai daan jai ilk kez 1950'lerde ortaya çıkmış.

Gai daan jai'nin tarihine dair çok kesin bilgiler elde bulunmasa da araştırmacılar bu atıştırmalığın zorunluluk sonucu ortaya çıktığını tahmin ediyor.

Savaş yıllarına denk gelen dönemde işletmeciler ellerindeki sınırlı kaynakları farklı şekillerde kullanmak için yeni fikirler geliştiriyor. Gai daan jai'nin de elinde kalan bol miktarda yumurtayı un ve şekerle birleştirip kullanan bir işletmecinin icadı olduğu düşünülüyor.

ESKİDEN TANE TANE SATILIYORDU

CNN Travel'a konuşan Hong Kong Lingnan Üniversitesi'nden yemek edebiyatı ve kültürel çalışmalar uzmanı Siu Yan Ho, waffle'ın o dikkat çekici şeklinin de yine o dönemin koşullarıyla alakalı olduğunu belirterek, "Besleyici görünsün diye bu şekilde pişirilmiş. O dönemde ekonomik ve besleyici olmak Hong Kong'da öne çıkarılan iki özellikti" diyor. Zira bugün baloncuk olarak gördüğümüz şeyin aslında hamurun ana malzemesi olan yumurtaya atıfla yan yana dizilmiş küçük yumurtacıklar olması hedefleniyor.

O zamanlar waffle'lar bugünkü gibi arası çeşit çeşit malzemeyle doldurularak değil, sade tüketiliyor. Hatta bir kişinin parası tüm waffle'a yetmeyeceğinden, o dönem yumurtacıklar bütünden koparılıp tek tek satılıyor.

1960'larda ve 70'lerde Hong Kong'da yaşanan yeni ekonomik kriz ve Çin kaynaklı göç dalgası, sokak satıcılarının sayısını artırıyor. O dönemde birçok kişi gai daan jai satıcılığı yapmaya başlıyor.

70'lerin sonunda hijyen ve düzen gibi sebeplerle sokak satıcılarına yeni lisans verilmesi süreci durduruluyor. 90'lara gelindiğinde eski lisansların yavaş yavaş iptal edilmesiyle sokakta satış yapabilen kişi sayısı iyice azalıyor.

O yılları yaşamış bir sokak satıcısı olan Lee Sui Yuen, "İyi bir waffle yapmak için iyi malzemelere, iyi tekniğe ve iyi havaya ihtiyacın var. Kışın Hong Kong'da yapılan waffle'lar düşük nem sayesinde ekstra çıtır ve lezzetli olur. Ancak tavanı kışın yeterince ısıtmazsan waffle'ın yapışır ve çıkmaz. Bu nedenle avcunu sürekli ocağın üzerinde tutup test etmen gerekir" diyor.

Lee yeni nesil renkli waffle'ların da çağa ayak uydurma konusunda önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

BİR UKRAYNALI BİR VİDEO İZLEDİ VE...

Nitekim geçmişte uluslararası arenada dim sum ve char siu ile temsil edilen Hong Kong mutfağı bugün cha chaan teng ve bubble waffle ile tanınıyor.

Buraya kadar her şey normal görünüyor. Ancak hikayede bir detay var ki o da bubble waffle'ın tüm dünyada tanınmasını sağlayan kişinin Ukraynalı bir iş adamı olan Oleg Sabsai olması. Daha önce bubble tea yatırımı yapıp başarılı olan Sabsai, yeni bir iş fikri ararken 2013 yılında YouTube'da Hong Kong sokaklarında çekilmiş bir bubble waffle videosuna denk geliyor. Hayatında hiç tüketmediği bu tatlı için 300 dolarlık bir yatırım yapan (biri kırık 2 waffle makinesi almış) Sabsai, evde kendi kendine tarifler deneyip bir alışveriş merkezinde ürünlerini satışa çıkarıyor.

Başlangıçta orijinal haliyle sattığı bubble waffle kimsenin ilgisini çekmeyen Sabsai, iş batmasın diye ürünü külah gibi katlayıp içini dondurma, krema gibi malzemelerle doldurmayı akıl ediyor. Sonra? Sonrası bugün dünyanın bütün büyük şehirlerinin sokaklarında gençlerin ellerinden düşürmediği, Instagram'ın yıldızı o ağız sulandıran tatlılar...