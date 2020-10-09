MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüGörenler gözlerine inanamıyor! Tam 53 kilogram ağırlığında...
GeriYemek Kültürü Görenler gözlerine inanamıyor! Tam 53 kilogram ağırlığında...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
DHA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Görenler gözlerine inanamıyor! Tam 53 kilogram ağırlığında...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Görenler gözlerine inanamıyor! Tam 53 kilogram ağırlığında...
Abone Olgoogle-news

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Bahattin Bayram, 53 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

İnegöl ilçesindeki Kurşunlu Mahallesi’nde çiftçilik yapan Bahattin Bayram, 53 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

Bayram, hiçbir şekilde hormon ve ilaç kullanılmadan üretilen organik dev bal kabağını sergiledi.

Görenler gözlerine inanamıyor Tam 53 kilogram ağırlığında...

Bal kabağının faydaları hakkında bilgiler de veren Bayram, "Yemeklerde ve tatlılarda bolca kullanılan bal kabağının faydaları kesinlikle saymakla bitmez. Sağlık açısından faydaları da son derece fazladır. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin içeriğe sahip olan bal kabağı vücudu mikroplardan korur" ifadelerini kullandı.

Görenler gözlerine inanamıyor Tam 53 kilogram ağırlığında...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi