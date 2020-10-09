Görenler gözlerine inanamıyor! Tam 53 kilogram ağırlığında...

İnegöl ilçesindeki Kurşunlu Mahallesi’nde çiftçilik yapan Bahattin Bayram, 53 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirdi.

Bayram, hiçbir şekilde hormon ve ilaç kullanılmadan üretilen organik dev bal kabağını sergiledi.

Bal kabağının faydaları hakkında bilgiler de veren Bayram, "Yemeklerde ve tatlılarda bolca kullanılan bal kabağının faydaları kesinlikle saymakla bitmez. Sağlık açısından faydaları da son derece fazladır. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin içeriğe sahip olan bal kabağı vücudu mikroplardan korur" ifadelerini kullandı.