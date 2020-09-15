Görenler gözlerine inanamıyor! 1 tanesi 15 kilo, sırrı ise gübresi

İlçe merkezi Karakova mevkiinde İsmail Kaya tarafından sadece büyükbaş hayvan ve tavuk gübresi kullanılarak yetiştirilen10-15 kilogram ağırlığındaki karpuzlar görenleri hayrete düşürüyor.

İşçi emeklisi İsmail Kaya, önceki yıllarda yetiştirdiği karpuzların 5-6 kiloyu geçmediğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bu yıl ekimini yaptığım karpuzları yetiştirme döneminde hiç suni gübre kullanmadım. Sadece organik hayvan ve tavuk gübresi kullandım. Zamanında çapa ve sulamasını yaptım.

"Bunun neticesinde hasat döneminde karpuzlar 10-15 kiloya ulaştı. Karpuzların bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum, görünce çok şaşırdım."