“Gördüğünüz gibi amcamız 70 yıldır börek yapıyor arkadaşlar…”

Mide Lobisi’nde bir gönderide, üyelerden birinin yorumu sayesinde sosyal medyada bu ruhsuz diyaloglarla ne kadar sıklıkla karşı karşıya kaldığımızı yeniden anımsadım… Ustanın gözü yaptığı işte, her gün en az iki “sosyal medya fenomeni” tarafından yöneltilen aynı anlamsız soruları yanıtlamanın bıkkınlığıyla kesiyor böreğini… Bir yerden sonra otomatik bir cevaplama hali:

“82”

“70”

Ustanın böreğinden bahsetmek, ustalığının yıllar içerisinde ürettiği lezzete neler kattığını ortaya koymak yerine magazin sorularıyla basmakalıp içerikler yığını üretme problemi… Börekten ısırık alıyor:

“Mmmmmh… Süper!”

Neden “Süper”, niye güzel hiçbir yorum ya da yorum kırıntısı yok? Bu paylaşımı takip eden kişinin aklında kalanlar ise ustanın bıkkın bakışı, 82, 70…

Tabii ki bir genellemeyle sosyal medya aleminin tüm paydaşlarını aynı tencereye atıp karıştırmıyorum. Ancak Televole benzeri yüzeysel içeriklerin kimseye bir şey katmadığı da aşikar… Birkaç hafta önce yazdığım yazıda sosyal medyada verilen yemek tariflerinin günden güne lezzet üretmek yerine dikkat çekici görüntü üretmek üzerine kurgulandığını yazmıştım. Böylesi bir yaklaşımın prim yaptığı bir ortamda börekçi amcanın yaşının, muazzam pişirdiği ve dengesini tutturduğu acılı domatesli böreğinden çok daha dikkat çekici bulunması doğal… Ne var ki 70 yılın hikayesinin peşine hem sözde hem de damakta düşmemek çok hüzünlü bir eksiklik gibi geliyor bana…

Ustanın yaşı, meslekteki tecrübesi önemli de, bu içeriğin başrolü yine de o 70 yılın aktarıldığı böreğin ta kendisi değil mi? Sosyal medyada yemek çok karşılığı olan bir alan; ancak hem mekan sahipleri hem de “influencer”lar olarak bu alanı basitleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz gibi görünüyor.

Bana böreğin iç malzemesinden bahset ey fenomen, dedenin yaşını sorup kapatma videoyu. Bana dükkanın tüm yemeklerini bir masanın üzerine koyup “Adem Usta nefis hazırlamış, her şey mükemmel” deme ey “influencer”, bana masadaki pilavın fazla pişirildiği için diğer seçenekler kadar ilgi çekmediğinden bahset lütfen.