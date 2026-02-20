Ramazan sofralarının en özlenen lezzetlerinden biri olan fırından yeni çıkmış sıcacık pide, glutensiz hazırlanan bu özel tarifle sofranıza geliyor. Mahlebin mis gibi kokusuyla hazırlanan hamur, üzeri nar gibi kızararak iştahları açıyor. İster sahurda ister iftarda taze taze tüketebileceğiniz bu tarif, yanına eşlik eden lezzetlerle sofradaki herkesin damak tadına hitap eden enfes bir seçenek sunuyor. İşte, hem görüntüsüyle hem de tadıyla her dilimde ayrı bir keyif veren glutensiz yumurtalı pide için videolu tarifi ve malzemeleri...