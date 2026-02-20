search__icondelete
Ramazan sofralarının en özlenen lezzetlerinden biri olan fırından yeni çıkmış sıcacık pide, glutensiz hazırlanan bu özel tarifle sofranıza geliyor. Mahlebin mis gibi kokusuyla hazırlanan hamur, üzeri nar gibi kızararak iştahları açıyor. İster sahurda ister iftarda taze taze tüketebileceğiniz bu tarif, yanına eşlik eden lezzetlerle sofradaki herkesin damak tadına hitap eden enfes bir seçenek sunuyor. İşte, hem görüntüsüyle hem de tadıyla her dilimde ayrı bir keyif veren glutensiz yumurtalı pide için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 500 gram Schar Mix B Bread un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1.5 tatlı kaşığı mahlep
  • 1.5 su bardağı ılık su
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • Yarım çay bardağı ayçiçek yağı
  • 1 paket kuru maya

Üzeri için:

  • 2 adet yumurta sarısı
  • Susam
  • Çörek otu
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Geniş bir karıştırma kabında un, mahlep ve tuzu harmanlayın. Unlu karışımın ortasını havuz şeklinde açıp içine su, şeker, Ayçiçek yağı ve mayayı ekleyin ve orta kısımda karıştırarak yaklaşık 3 dakika bekletin. Kenarlardaki unu yavaş yavaş orta kısımdaki sıvıya dahil ederek hamuru pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.
  2. Mayalama ve şekil verme aşaması
    Yoğurduğunuz hamurun üzerini streç filmle kapatıp ılık bir ortamda 30 dakika boyunca mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölün ve her bir parçayı unlanmış tezgaha alıp üzerine temiz bir bez örterek 1 saat daha mayalanması için bekletin. Süre sonunda bezeleri elinizle bastırarak yuvarlak formda açın ve pide şekli verin. Üzerlerine yumurta sarılarını sürüp susam ve çörek otu serpiştirerek tepsi mayası için 30-40 dakika daha dinlendirin.
  3. Pişirme aşaması
    Tepside mayalanan ve kabaran pideleri, önceden ısıtılmış 200 derece fırına verin. Üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 20 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirin.
  4. Servis aşaması
    Fırından çıkan sıcak pideleri ilk sıcağı geçtikten sonra dilimleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
