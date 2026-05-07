Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz yufka ve rulo börek tarifi (Videolu)
Glutensiz yufka ve rulo börek tarifi (Videolu)

Glutensiz beslenenler için ev yapımı yufkanın tazeliği ile hazırlanan bu tarif, kahvaltı sofralarına ve çay saatlerinize iştah açıcı bir alternatif sunuyor. İncecik hazırlanan yufkaların peynirli harçla buluşup tavada altın sarısı renk alana kadar kızarmasıyla, dışı çıtır içi ise yumuşacık bir börek hazırlamanıza olanak tanıyor. Buhar yöntemiyle pişen yufkaların hafifliği ve peynirin lezzetiyle birleşen rulo börekler, her denemede garantili bir sonuç veriyor. İşte, glutensiz yufka ve rulo börek için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
Orta

Malzemeler

  • 2 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 2.5 su bardağı su
  • 2 yumurta
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 50 gram beyaz peynir
Nasıl Yapılır
  1. Yufkanın hazırlanması
    Yumurta, su, sıvı yağ ve tuzu karıştırın. Unu eleyerek ilave edin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar el blenderi ile karıştırın. 10 dakika kadar dinlendirin.
  2. Yufkanın pişirilmesi
    Bir tencerenin yarısına kadar su koyun ve kaynayınca üzerine tavayı yerleştirin. Hazırladığınız hamurdan bir fırça yardımıyla parçalar alarak tavaya ince bir tabaka halinde sürün. Kenarlardan hafif kalkmaya başlayınca yufkanızı tavadan alın.
  3. Böreklerin hazırlanması
    Kaşar peynirini rendeleyin. Beyaz peyniri çatalla ezip kaşar peynirlerinin üzerine ilave edin ve karıştırın. Yufkayı ikiye katlayın ve ortasına harcı ekleyip sarın. Uç kısımlarına su sürüp kapatın.
  4. Böreklerin pişirilmesi
    Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Sardığınız börekleri tavada kızgın yağda kızartın.
  5. Servis aşaması
    Uygun bir tabağa alıp sıcak olarak servis edin.
  6. Afiyet olsun!
