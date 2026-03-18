Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz yalancı ekmek kadayıfı tarifi (Videolu)
Glutensiz yalancı ekmek kadayıfı tarifi (Videolu)

Glutensiz yalancı ekmek kadayıfı tarifi (Videolu)

Glutensiz yalancı ekmek kadayıfı, karamelize şerbetle ıslanan keki ve üzerindeki ipek gibi muhallebisiyle hafif tatlı sevenler için enfes bir alternatif oluyor. Şerbetli kekle hazırlanan bu tarif, her katmanındaki sütlü lezzetlerin uyumuyla çay saatlerinde keyifle tüketiliyor. Hazırlanışı pratik olan ve buzdolabında dinlendikçe lezzetlenen bu tatlı, özellikle glutensiz beslenenler için iştah nefis bir seçenek sunuyor. İşte, glutensiz yalancı ekmek kadayıfı için videolu tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Glutensiz yalancı ekmek kadayıfı tarifi (Videolu)
Glutensiz yalancı ekmek kadayıfı tarifi (Videolu)
Glutensiz yalancı ekmek kadayıfı tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 çay bardağı şeker
  • Yarım çay bardağı su
  • 1.5 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin

Şerbeti için:

  • 1.5 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su

Muhallebisi için:

  • 150 gram tereyağı
  • 1 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket vanilin
  • 1 litre süt

Üzeri için:

  • 2 paket krem şanti
  • 2 su bardağı süt
Nasıl Yapılır
  1. Kekin hazırlanması
    Keki için şeker ve yumurtayı mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Suyu ilave edip karıştırın. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip söndürmeden karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili kalıba alıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  2. Şerbetin hazırlanması
    Şerbeti için şekerin yarısını bir tencereye alın. Şeker yanıp karamelize olunca kalan yarısını da ekleyip su ilave edin. Kaynayana kadar karıştırmayın. Kaynadıktan sonra yumuşak bir kıvam aldığında fırından çıkan sıcak kekin üzerine yavaşça ekleyin ve kenara alıp soğumaya bırakın.
  3. Muhallebinin hazırlanması
    Muhallebisi için tereyağını eritip elenmiş unu ilave edin ve 1-2 dakika kadar kavurun. Süt ve şekeri ekleyip çırpma teli yardımıyla koyulaşana kadar karıştırın. Muhallebiyi ocaktan alıp vanilini ekledikten karıştırın ve soğuyan kek tabanının üzerine yayın. Buzdolabına kaldırın.
  4. Servis aşaması
    Krem şantiyi muhallebinin üzerine yayın ve buzdolabında soğutup servis edin.
  5. Afiyet olsun!
