Glutensiz waffle tarifi (Videolu)

Glutensiz waffle, tereyağı ve vanilyanın iştah açan mis gibi kokusuyla hazırlanıp kahvaltılardan çay saatlerine kadar her sofrayı bir ziyafete dönüştürüyor. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, tatlı krizlerinize en lezzetli çözümlerden birini sunuyor. Altın sarısı renk alana kadar pişen sıcacık hamurun taze kırmızı meyvelerle birleşimi, hem sunumuyla hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, glutensiz waffle için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...