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Glutensiz waffle tarifi (Videolu)

Glutensiz waffle tarifi (Videolu)

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Glutensiz waffle, tereyağı ve vanilyanın iştah açan mis gibi kokusuyla hazırlanıp kahvaltılardan çay saatlerine kadar her sofrayı bir ziyafete dönüştürüyor. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu pratik tarif, tatlı krizlerinize en lezzetli çözümlerden birini sunuyor. Altın sarısı renk alana kadar pişen sıcacık hamurun taze kırmızı meyvelerle birleşimi, hem sunumuyla hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, glutensiz waffle için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
Lezizz
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Glutensiz waffle tarifi (Videolu)
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Glutensiz waffle tarifi (Videolu)
Glutensiz waffle tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1.5 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket şekerli vanilin
  • Bir tutam tuz

Üzeri için:

  • 1 su bardağı kırmızı meyve
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Bir kap içerisinde yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Sütü ve eritilmiş tereyağını ekleyin. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ilave edip karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Waffle makinesini ısıtıp birer kepçe harçtan ekleyin ve kızarana kadar pişirin. Harç bitene kadar devam edin.
  3. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp kırmızı meyvelerle süsleyerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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