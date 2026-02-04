search__icondelete
Glutensiz viral tiramisu tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Klasik tiramisu lezzetini eğlenceli bir sunumla buluşturan bu viral tarif, glutensiz bisküvilerle hazırlanıp pratik bir atıştırmalığa dönüşüyor. Hazırlaması dakikalar süren tiramisu topları, yoğun krema yatağı üzerindeki kakao kaplı toplarıyla hem göze hem de damağa hitap eden şık bir tatlı alternatifi sunuyor. Beyaz çikolata ve labnenin birleşimiyle zenginleşen kreması, kahve yanına çok yakışıyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz glutensiz viral tiramisu için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 paket Schar Petit Classico bisküvi
  • 1 bardak espresso kahve
  • 1 yemek kaşığı labne
  • Kakao

Kreması için:

  • 100 mililitre sıvı krema
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı eritilmiş beyaz çikolata
  • 1 yemek kaşığı labne
Nasıl Yapılır
  1. Bisküvilerin hazırlanması
    Bisküvileri rondodan geçirip kum kıvamına getirin. Bir kaba ufalanmış bisküviler, labne ve kahveyi ekleyip karıştırın. Yuvarlak top şekilleri verin. Ve kakaoya bulayın.
  2. Kremanın hazırlanması
    Sıvı kremayı çırpın. Pudra şekeri, beyaz çikolata ve labneyi ekleyip yoğun bir kıvama alana kadar karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Labneli karışımı tabağa veya sunum bardaklarına yayıp üzerine kakao bulanmış tiramisu toplarını ekleyin ve servis edin.
  4. Afiyet olsun!
