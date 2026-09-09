Glutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi tarifi (Videolu)

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan tuzlu atıştırmalıklar, bu pratik ve glutensiz tarifle uzun süre tazeliğini koruyarak mutfakta kurtarıcı seçeneklerden biri oluyor. Tereyağı ile kıyır kıyır bir kıvam alan ve çörek otunun iştah açıcı lezzetiyle bütünleşen glutensiz kurabiyeler, her ısırıkta ağızda dağılıyor. Ani gelen misafirleriniz için elinizin altında daima hazır bekleyen bu gevrek lezzet, enfes bir ikramlık seçeneği sunuyor. İşte, tam ölçülü glutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...