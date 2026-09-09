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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi tarifi (Videolu)
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Glutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi tarifi (Videolu)

Glutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi tarifi (Videolu)

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Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan tuzlu atıştırmalıklar, bu pratik ve glutensiz tarifle uzun süre tazeliğini koruyarak mutfakta kurtarıcı seçeneklerden biri oluyor. Tereyağı ile kıyır kıyır bir kıvam alan ve çörek otunun iştah açıcı lezzetiyle bütünleşen glutensiz kurabiyeler, her ısırıkta ağızda dağılıyor. Ani gelen misafirleriniz için elinizin altında daima hazır bekleyen bu gevrek lezzet, enfes bir ikramlık seçeneği sunuyor. İşte, tam ölçülü glutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi tarifi (Videolu)
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Glutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi tarifi (Videolu)
Glutensiz tuzlu kavanoz kurabiyesi tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 125 gram tereyağı
  • 1 adet yumurta (beyazı hamura, sarısı üzerine)
  • 1 çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Oda sıcaklığındaki tereyağını mikser kabına alıp karıştırın. Yumurta beyazını ve tuzu ekleyip karıştırmaya devam edin. Schar Mix B Bread unu ekleyip yoğurarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
  2. Şekillendirme aşaması
    Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak şekil verin. Üzerlerine yumurta sarısını sürüp çörekotu serpiştirin.
  3. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 18-20 dakika kontrollü pişirin.
  4. Servis aşaması
    Fırından çıkarıp ilk sıcaklığı geçtikten sonra uygun bir sunum kasesine alıp servis edebilirsiniz. Kavanozlara alıp kapağı kapalı bir şekilde uzun süre tazeliğini koruyarak muhafaza edebilirsiniz.
  5. Afiyet olsun!
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