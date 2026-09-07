Glutensiz tavuk köftesi tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Tavuk etinin baharatlar ve glutensiz unla lezzetlendiği tavuk köftesi, sofranıza hem hafif hem de doyurucu bir seçenek oluyor. Beslenmesine özen gösterenler için bu nefis tarif, dışı nar gibi kızarıp içi pamuk gibi yumuşacık pişerek damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Mutfakta pratik bir şekilde hazırlanarak zaman kazandırıp yanında mevsim yeşilliklerinden oluşan taze bir salatayla servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor. İşte, glutensiz tavuk köftesi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
500 gram tavuk göğüs eti
2 diş sarımsak
1 adet yumurta
4 yemek kaşığı Schar Mix B Bread un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı kekik
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kızartmak için:
1 su bardağı sıvı yağ
Nasıl Yapılır
Harcın hazırlanması
Tavukları bir mutfak robotunda inceltin. Bir karıştırma kabına alıp üzerlerine sarımsakları rendeleyin. Baharatları, tuzu ve yumurtayı ekleyip yoğurun.
Şekillendirme aşaması
Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak hafifçe bastırın. Derin bir kaba glutensiz unu ekleyip üzerlerine köfteleri ilave edin. Kabı hafifçe sallayarak köfteler ile glutensiz unu harmanlayın.
Pişirme aşaması
Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Köfteleri ilave edip kızarana kadar çevirerek pişirin.