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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz tavuk köftesi tarifi (Videolu)
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Glutensiz tavuk köftesi tarifi (Videolu)

Glutensiz tavuk köftesi tarifi (Videolu)

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Tavuk etinin baharatlar ve glutensiz unla lezzetlendiği tavuk köftesi, sofranıza hem hafif hem de doyurucu bir seçenek oluyor. Beslenmesine özen gösterenler için bu nefis tarif, dışı nar gibi kızarıp içi pamuk gibi yumuşacık pişerek damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Mutfakta pratik bir şekilde hazırlanarak zaman kazandırıp yanında mevsim yeşilliklerinden oluşan taze bir salatayla servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor. İşte, glutensiz tavuk köftesi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz tavuk köftesi tarifi (Videolu)
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Glutensiz tavuk köftesi tarifi (Videolu)
Glutensiz tavuk köftesi tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 500 gram tavuk göğüs eti
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet yumurta
  • 4 yemek kaşığı Schar Mix B Bread un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Harcın hazırlanması
    Tavukları bir mutfak robotunda inceltin. Bir karıştırma kabına alıp üzerlerine sarımsakları rendeleyin. Baharatları, tuzu ve yumurtayı ekleyip yoğurun.
  2. Şekillendirme aşaması
    Mandalina büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak hafifçe bastırın. Derin bir kaba glutensiz unu ekleyip üzerlerine köfteleri ilave edin. Kabı hafifçe sallayarak köfteler ile glutensiz unu harmanlayın.
  3. Pişirme aşaması
    Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Köfteleri ilave edip kızarana kadar çevirerek pişirin.
  4. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp sıcak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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