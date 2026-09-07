Tavuk etinin baharatlar ve glutensiz unla lezzetlendiği tavuk köftesi, sofranıza hem hafif hem de doyurucu bir seçenek oluyor. Beslenmesine özen gösterenler için bu nefis tarif, dışı nar gibi kızarıp içi pamuk gibi yumuşacık pişerek damak çatlatan bir lezzet sunuyor. Mutfakta pratik bir şekilde hazırlanarak zaman kazandırıp yanında mevsim yeşilliklerinden oluşan taze bir salatayla servis edildiğinde lezzetine doyum olmuyor. İşte, glutensiz tavuk köftesi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...