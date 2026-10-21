Glutensiz supangle tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Sütlü tatlıların en sevilen çeşitlerinden supangle, bu tarifle glutensiz un ile hazırlanarak hafif ve nefis bir lezzete dönüşüyor. Kakao ve bitter çikolatanın lezzetiyle kıvam alan supangle, pişirme sonrasında eklenen buz gibi su ile parlak bir görünüm kazanıyor. Kısa sürede zahmetsizce hazırlanarak çay saatlerinde ve yemeklerden sonra tatlı krizlerine pratik bir çözüm oluyor. İşte, glutensiz supangle için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30 dk
Kolay
Malzemeler
4 su bardağı süt
Yarım su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı kakao
3 yemek kaşığı Schar Mix C Patisserie un
1 adet yumurta sarısı
Yarım su bardağı bitter çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım su bardağı soğuk su
Üzeri için:
Rendelenmiş Hindistan cevizi
Nasıl Yapılır
Çikolatalı muhallebinin hazırlanması
Toz şeker, kakao ve unu bir tencereye alın. Sütü azar azar ekleyerek tel çırpıcı yardımıyla karıştırın. Yumurta sarısını ekleyip karıştırmaya devam edin. Tencereyi orta ateşe ocağa alıp sürekli karıştırarak kıvam alana kadar kaynatın.
Soğutma aşaması
Ocaktan alır almaz bitter çikolata ve tereyağını ekleyip çikolata eriyene kadar karıştırın. İlk sıcağı geçtikten sonra buz gibi soğuk suyu azar azar ekleyip pürüzsüz ve parlak bir kıvam alana kadar karıştırın. Supangleyi kaselere paylaştırıp buzdolabında en az 2 saat soğutun.
Servis aşaması
Üzerlerine rendelenmiş Hindistan cevizi serpiştirerek servis edin.