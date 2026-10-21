Glutensiz supangle tarifi (Videolu)

Sütlü tatlıların en sevilen çeşitlerinden supangle, bu tarifle glutensiz un ile hazırlanarak hafif ve nefis bir lezzete dönüşüyor. Kakao ve bitter çikolatanın lezzetiyle kıvam alan supangle, pişirme sonrasında eklenen buz gibi su ile parlak bir görünüm kazanıyor. Kısa sürede zahmetsizce hazırlanarak çay saatlerinde ve yemeklerden sonra tatlı krizlerine pratik bir çözüm oluyor. İşte, glutensiz supangle için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...