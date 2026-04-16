Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz simit tarifi (Videolu)
Glutensiz beslenenler için hem çıtır hem de iştah açıcı susam kokusuyla fırın simidi lezzeti sunan bu tarif, kahvaltı sofralarınıza enfes bir seçenek sunuyor. Dışı gevrek, içi ise yumuşacık kalan simitler, her ısırıkta çıtır çıtır lezzetiyle damak çatlatıyor. Doyurucu bir atıştırmalık arayanlar pratik olan bu tarif, evde taze taze pişirebileceğiniz en lezzetli glutensiz tatlar arasında yer alıyor. İşte, glutensiz simit için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1.5 su bardağı ılık su
  • 1.5 yemek kaşığı kuru maya
  • 1.5 tatlı şeker
  • 1.5 tatlı tuz
  • 4-4.5 su bardağı Schar Mix B Bread un

Üzeri için:

  • 1 çay bardağı sıcak su
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 1 kase susam
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Hamuru için, ılık su, kuru maya ve şekeri bir kaba alıp karıştırın. Unun yarısından biraz fazlasını yavaş yavaş ilave edin. Tuzu da ekleyip yoğurmaya başlayın. Kalan unu da kontrollü olarak ekleyin ve yoğurun. 40-60 dakika oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.
  2. Şekillendirme aşaması
    Mayalanan hamuru bir kez karıştırıp eşit bezelere ayırın ve simit formunu verin. Üzeri için sıcak su ve pekmezi karıştırıp simitleri önce bu karışıma, sonra susama bulayıp tepsiye alın. 20 dakika tepside mayalandırın.
  3. Pişirme aşaması
    200 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.
  4. Afiyet olsun!
