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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz sandviç dondurma tarifi (Videolu)
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Glutensiz sandviç dondurma tarifi (Videolu)

Glutensiz sandviç dondurma tarifi (Videolu)

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Glutensiz sandviç dondurma, sıcak günlerde içinizi serinletecek hem hafif hem pratik bir seçenek oluyor. Çıtır bisküviler ve yumuşacık krema dolgusuyla fırın kullanmadan kısa sürede hazırlanan bu tatlı, ev yapımı pratik dondurmayı en leziz haliyle sofranıza taşıyor. Kat kat dizilen glutensiz bisküvilerin arasındaki ipek gibi krema ile lezzetine doyum olmuyor. İşte, evde dakikalar içinde kolayca hazırlayabileceğiniz, büyük küçük herkesin severek tüketeceği glutensiz sandviç dondurma için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Glutensiz sandviç dondurma tarifi (Videolu)
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Glutensiz sandviç dondurma tarifi (Videolu)
Glutensiz sandviç dondurma tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 paket Schar Honeygrams bisküvi
  • 200 mililitre sıvı krema
  • 2 dolu yemek kaşığı labne peyniri
  • 1 çay kaşığı vanilya
Nasıl Yapılır
  1. Kremanın hazırlanması
    Soğuk kremayı derin bir kaba alıp koyulaşana kadar mikserle çırpın. Labne peyniri ve vanilini ekleyip karıştırın.
  2. Birleştirme aşaması
    Yağlı kağıt serili bir kabın içerisine bisküvileri aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizin. Hazırladığınız kremalı karışımı bisküvilerin üzerine eşit şekilde yayın. Kalan bisküvileri kremanın üzerine dizip hafifçe bastırın. Üzerlerini streç filmle kapatıp buzluğa alın ve 4-5 saat dondurun.
  3. Servis aşaması
    Süre sonunda buzluktan çıkarıp dilimleyerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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