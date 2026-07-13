Glutensiz sandviç dondurma tarifi (Videolu)

Glutensiz sandviç dondurma, sıcak günlerde içinizi serinletecek hem hafif hem pratik bir seçenek oluyor. Çıtır bisküviler ve yumuşacık krema dolgusuyla fırın kullanmadan kısa sürede hazırlanan bu tatlı, ev yapımı pratik dondurmayı en leziz haliyle sofranıza taşıyor. Kat kat dizilen glutensiz bisküvilerin arasındaki ipek gibi krema ile lezzetine doyum olmuyor. İşte, evde dakikalar içinde kolayca hazırlayabileceğiniz, büyük küçük herkesin severek tüketeceği glutensiz sandviç dondurma için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...