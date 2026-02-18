search__icondelete
Ramazan sofralarının en özlenen lezzetlerinden biri olan pide, bu tarifle glutensiz beslenenler için evde taze taze ve sıcacık hazırlanabiliyor. Yumuşacık içi ve üzerindeki çörek otu ile susamın kattığı lezzetle, iftar saati yaklaşırken mutfağınızı mis gibi kokular sarıyor. Özenle hazırlanan hamurun üzerine sürülen sos, pideye o kendine özgü lezzetini kazandırıyor. Hazırlanışı oldukça pratik olan bu tarifle, iftar sofralarınıza geleneksel bir lezzeti glutensiz olarak ekleyebilir ve sıcacık dilimleri keyifle servis edebilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz ramazan pidesi tarifi ve malzemeleri…

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Ön mayalama için:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 1 paket kuru maya

Hamur için:

  • 1 su bardağı ılık su
  • 3 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 1.5 yemek kaşığı Schar Mix B Bread un
  • 2 yemek kaşığı soğuk su
  • 5 yemek kaşığı kaynar su
  • 1 adet yumurta
  • Susam
  • Çörek otu
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Ön mayalama için malzemeleri bir kapta karıştırın ve yaklaşık 20 dakika boyunca mayalanması için bekletin. Karışımın üzerine hamur için gerekli olan ılık suyu, unu ve tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri birleştirip hamuru yoğurun. Yoğurduğunuz hamurun üzerini streç filmle kapatıp 20 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
  2. Mayalandırma aşaması
    Süre sonunda un serptiğiniz tezgaha hamuru alın ve iki eşit parçaya bölün.Hamurlara pide formunu verin. Fırın tepsisine yerleştirin ve tepside tekrar 20 dakika mayalanması için bekletin.
  3. Şekillendirme aşaması
    Bir kapta yumurta, su, kaynar su ve unu pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.Tepside mayalanan hamurların üzerine sürün ve parmak uçlarınızla bastırarak geleneksel pide karelerini oluşturun.
  4. Pişirme aşaması
    Üzerine susam ve çörek otu serpiştirerek önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin.
  5. Afiyet olsun!
