Glutensiz poğaça tarifi (Videolu)
Glutensiz poğaça tarifi (Videolu)

Glutensiz besleneneler için bu pofuduk ve yumuşacık poğaçalar, sabah kahvaltılarınıza leziz bir dokunuşu katar. Altın sarısı rengiyle, klasik tariflerin lezzetini aratmayan ve mutfağınızda herkesin severek tüketeceği taptaze bir alternatif yaratır. Hazırlaması son derece pratik olan bu tarifle, günün her saatinde çayınızın yanına eşlik edecek, pamuk gibi poğaçalar hazırlayabilir ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz poğaça tarifi ve malzemeleri...

Son Güncelleme:
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 paket kuru maya
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1.5 su bardağı ılık su
  • 1.5 su bardağı ılık süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 8-8.5 su bardağı Schar Mix B Bread un

Üzeri için:

  • 1 tatlı kaşığı su
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Maya ve şekeri bir kaba alıp üzerine ılık sütü ekleyerek karıştırın. Ardından ılık su ve sıvı yağı da ilave ederek karıştırın. Tuzu ekledikten unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş dökerek hamuru yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemini sürdürün. Hamurun üzerini streç filmle hava almayacak şekilde kapatıp oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
  2. Şekillendirme aşaması
    Mayalanan hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak bezeler oluşturun. İsteğe göre bezelerin orta kısmına peynir yerleştirip kapatarak şekil verin. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
  3. Pişirme aşaması
    Bir kasede yumurta sarısı, su ve sıvı yağı karıştırıp fırça yardımıyla poğaçaların üzerine sürün. Poğaçaların üzerine çatalla hafifçe bastırarak şeritler çizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  4. Servis aşaması
    Poğaçaları sıcak olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
