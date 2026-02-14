Glutensiz besleneneler için bu pofuduk ve yumuşacık poğaçalar, sabah kahvaltılarınıza leziz bir dokunuşu katar. Altın sarısı rengiyle, klasik tariflerin lezzetini aratmayan ve mutfağınızda herkesin severek tüketeceği taptaze bir alternatif yaratır. Hazırlaması son derece pratik olan bu tarifle, günün her saatinde çayınızın yanına eşlik edecek, pamuk gibi poğaçalar hazırlayabilir ve sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz poğaça tarifi ve malzemeleri...